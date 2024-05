Preços dos imóveis no Meireles passam de R$ 10 mil o metro quadrado; veja bairros mais caros

O Meireles segue sendo o bairro com o metro quadrado (m²) mais caro de Fortaleza. Em abril, segundo dados do índice FipeZap, o valor ficou em R$ 10.116 /m². Com esse preço, a localidade é a segunda mais cara do Nordeste, perdendo apenas para o bairro Pajuçara, em Maceió.

O segundo local mais caro da Capital é o bairro que geograficamente faz limite com o Meireles, sendo o Mucuripe. Lá, o metro quadrado está saindo por R$ 9.715. Ao todo foram considerados 22.328 anúncios do município que estão cadastrados na plataforma de venda e aluguel.

Na lista dos dez bairros mais caros, o último é o Papicu, com o valor de R$ 5.570 /m². Já o preço médio, em abril, ficou em R$ 7.374 o metro quadrado.

BAIRROS MAIS CAROS DE FORTALEZA

MEIRELES: R$ 10.116 /m² MUCURIPE: R$ 9.715 /m² ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE: R$ 9.080 /m² MANUEL DIAS BRANCO: R$ 8.177 /m² ALDEOTA: R$ 7.957 /m² DIONÍSIO TORRES: R$ 7.097 /m² CENTRO: R$ 6.842 /m² FÁTIMA: R$ 6.306 /m² JOAQUIM TÁVORA: R$ 5.652 /m² PAPICU: R$ 5.570 /m²

Análise do mercado estadual

No acumulado do ano, a variação em Fortaleza está com alta de 2,37%. Com relação ao mês anterior (março), a alta foi de 0,93%. Já a variação acumulada em 12 meses é de 5,92% positivo.

O único bairro que teve queda de preço, e essa quase insignificante, foi o Joaquim Tavora, como uma variação de -0,1% em 12 meses.

No Brasil

Com base em informações da amostra de anúncios de imóveis residenciais para venda em abril/2024, o preço médio calculado para as 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap foi de R$ 8.902/m².

Imóveis de um dormitório se destacaram pelo preço médio de venda relativamente mais elevado (R$ 10.347/m²), contrastando com o menor valor identificado entre unidades com dois dormitórios (R$ 7.903/m²).

Entre as 16 capitais atualmente envolvidas no cálculo do índice, Vitória (ES) apresentou o valor médio por metro quadrado mais alto na amostra (R$ 11.206/m²), sendo seguida por Florianópolis (R$ 11.144/m²); São Paulo (R$ 10.858/m²); Rio de Janeiro (R$ 10.048/m²); Curitiba (R$ 9.663/m²); e Brasília (R$ 9.133/m²).