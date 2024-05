Terrazo Shopping amplia opções na praça de alimentação; veja lojas

O Terrazo Shopping está ampliando seu mix de opções na praça de alimentação. Uma das novidades é a chegada da Companhia do Churrasco, marca que chega a sua sétima unidade no Ceará com a nova operação no Eusébio, gerando 20 empregos diretos.

Ao longo de 2024, o empreendimento receberá novas atrações gastronômicas, incluindo a marca argentina Cachafaz, conhecida por seus alfajores, Kaizen Sushi e Firenze Pizza Napolitana.

Veja também Victor Ximenes Ação em Fortaleza venderá cerveja sem impostos neste mês

Também está prevista para este ano a inauguração do Terrazo Gourmet, uma área de restaurantes cercada por paisagismo e um lago ornamental, e do Terrazo Bar, um rooftop com drinks autorais e petiscos exclusivos.

O shopping conta hoje com restaurantes como Spoleto, Pizza Hut, Leaf Saladas, Go Juice, Gendai, LanLan, Johnny Rockets, Puro.açaí, Burger King, PastelZinn e Minikalzone.

O Terrazo tem registrado crescimento mensal de 32% em vendas, com um aumento médio de 32% no fluxo de visitantes.