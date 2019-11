Sine oferta 610 vagas de trabalho esta semana; oportunidades para costureira e vendedor aumentam

Com a chegada do mês de novembro e o aumento da demanda para o fim de ano, multiplicam-se as vagas para cargos como costureira, vendedor e promotor de vendas - ocupações historicamente mais solicitadas no período. O Sine/IDT está ofertando, esta semana, cerca de 610 oportunidades para todo o Estado.

Apenas os três cargos citados somam cerca de 100 vagas do total disponível. Ainda se destacam em termos de volume de oportunidades em aberto as ocupações de recreador, motorista de caminhão e impressor serigráfico.

A Capital concentra boa parte das vagas ofertadas esta semana pelo Sine/IDT, respondendo por 223, incluindo as destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). Além de Fortaleza, Maracanaú (86), Sobral (56), Limoeiro do Norte (44) e Itapipoca (40) também estão com várias oportunidades.

O gerente da unidade do Sine no Centro, Jidlafe Rodrigues, orienta que é importante o canditado ir preparado e levar currículo focado na área em que busca a vaga. "É importante que o profissional esteja preparado e que o currículo esteja focado na área em que você está procurando a vaga, além de estar atualizado", aconselha.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem procurar uma das 18 unidades do Sine no Estado portando carteira de trabalho e currículo em mãos.

Estágio

Também há vagas para quem ainda está com formação em andamento. A agência de estágios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está encaminhando estudantes para cerca de cinco oportunidades nas áreas de Marketing, Programação de Sistemas, Secretariado e Turismo.