Receita adia pagamento de contribuições; cerca de 110 mil empresas podem ser beneficiadas no Ceará

A Receita Federal postergou o vencimento das empresas em relação ao pagamento do Pis/Pasep, Cofins e da contribuição patronal. No Ceará, cerca de 110 mil empresas serão beneficiadas com a medida, o que corresponde à um volume de recursos de R$ 900 milhões.

Antes da ação, o pagamento estava previsto para os meses de abril e maio, agora, as empresas terão que quitar as contas com a Receita entre agosto e outubro deste ano, respectivamente. De acordo com o órgão, as empresas não irão sofrer multas ou juros, se efetuarem o pagamento dentro do prazo estabelecido.

A decisão faz parte de uma série de medidas que vêm sendo efetuadas pelo órgão para enfrentar a pandemia do coronavírus. A ação foi anunciada pelo secretário especial da Receita Federal do Brasil, José Barroso Totes Neto, na última quarta-feira (1).

A receita pontua que, a medida tem por objetivo gerar um fluxo de recursos mais relevantes para as empresas e contribuir para a manutenção dos empregos. No Brasil, o valor total de recursos postergados é da ordem de R$ 800 bilhões.