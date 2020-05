Petrobras paralisa produção em plataformas no Ceará após casos de Covid-19

A Petrobras paralisou a produção em duas plataformas de petróleo no Ceará após registrar a contaminação de 42 dos 45 trabalhadores na PXA-1, no campo de Xaréu, pelo novo coronavírus. Com a decisão, a Estatal desembarcou todos os funcionários nas plataformas PXA-1 e PXA-2.

Após a decisão de parada, os funcionários foram desembarcados e foram direcionados ao isolamento, onde terão acompanhamento da equipe médica da estatal. A Petrobras também informou que os colaboradores na plataforma PAT-3, bem como os familiares de todos as pessoas envolvidas na operação no campo de Xaréu, serão testados para a covid-19.

Por meio de nota, a Petrobras reforçou o empenho ao enfrentamento ao novo coronavírus, e destacou que está enquadrada na classificação de serviço essencial por conta do fornecimento de combustível e energia.

"A Petrobras reafirma que não tem medido esforços para enfrentar a pandemia de Covid-19, que assola não só a empresa, mas todo o país e o mundo. A companhia é responsável por prover serviços essenciais, como o fornecimento de combustíveis e energia que abastecem ambulâncias, hospitais e veículos de carga e transporte", disse a Petrobras.