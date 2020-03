Malha aérea emergencial se inicia neste sábado em Fortaleza; somente Gol e Latam operam

A partir deste sábado (28) até o fim de abril vai entrar em operação a malha aérea essencial por conta da epidemia do novo coronavírus. Nesta sexta-feira (27), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou a programação de voos pelo País. No Aeroporto Internacional de Fortaleza, deverão operar apenas as companhias Gol e Latam. Enquanto que em Juazeiro do Norte, a Azul continua voando.

Segundo a Gol, em Fortaleza será apenas um voo diário entre a capital e o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Em nota, a Latam disse que neste momento não tem a informação de quantos voos vai operar no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

"A Latam Airlines Brasil está trabalhando em ajustes da sua malha aérea doméstica e internacional na medida em que a demanda continua a cair e existem cada vez mais restrições nas fronteiras. Nos próximos dias esses ajustes serão anunciados".

Até o momento, a Azul não informou quantos voos vai realizar em Juazeiro do Norte.

De acordo com a agência, além das capitais dos 26 estados e o Distrito Federal, outras 19 cidades do País serão atendidas. Os voos foram distribuídos em frequências semanais com: 723 voos no Sudeste, 153 na região Nordeste, 155 voos no Sul, 135 no Centro-Oeste e 75 voos para a região Norte.

"A distribuição dos voos atende a preocupação do Governo Federal de manter uma malha que continue integrando o País, com ajustes para que nenhum estado fique sem pelo menos uma ligação aérea", comunicou a Anac.