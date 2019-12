Já sabe quanto tempo falta para se aposentar? Calcule aqui

Promulgada no último dia 12 de novembro pelo Congresso, as novas regras da Reforma da Previdência, como idade mínima e tempo de contribuição, já estão valendo. Algumas das principais mudanças são a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, o aumento do número de anos contribuídos para a aposentadoria integral e a mudança no cálculo do valor dos benefícios.

Para auxiliar os contribuintes a saberem quantos anos ainda terão de trabalhar e com que idade poderão se aposentar, o Sistema Verdes Mares relança a calculadora da Previdência. Basta informar a modalidade de trabalho, idade, tempo de contribuição e gênero para saber quando poderá se aposentar por idade e quando terá direiro à aposentadoria integral.

Calcule quando será sua aposentadoria Informe seu setor de trabalho Selecione o setor Agricultor Familiar Professor Básico Celetista Professor Servidor Público Servidor Público Trabalhador Assalariado Rural Trabalhador do Regime Geral Tempo de contribuição (em anos) Data de Nascimento Sexo: Masculino Feminino Calcular Aposentadoria por idade ? Tempo que falta + 00 anos Ano de aposentadoria 0000 Idade ao aposentar 00 anos Aposentadoria integral ? Tempo que falta + 00 anos Ano de aposentadoria 0000 Idade ao aposentar 00 anos *Essa calculadora é apenas uma simulação e outros fatores podem influenciar no cálculo da aposentadoria. Consulte a Previdência Social para saber a sua situação. O cálculo da aposentadoria por idade considera o tempo mínimo exigido de contribuição. 15 anos de tempo de contribuição para ambos os sexos e idade de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Para a aposentadoria integral, a calculadora está levando em conta a regra de transição por sistema de pontos.



Tempo de contribuição e idade têm que somar 86 para as mulheres e 96 para homens, respeitando o tempo mínimo de contribuição (35 anos para homens e 30 anos para mulheres).



A regra prevê um aumento de 1 ponto a cada ano, a partir de 2020, até chegar a 100 pontos para mulheres (2033) e 105 pontos para homens (2028).

Diante de tantas regras e excessões, caso ainda tenha alguma dúvida, é possível enviar sua pergunta para nossa equipe através do formulário eletrônico. Os questionamentos são levados semanalmente ao coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) no Ceará, Paulo Bacelar.