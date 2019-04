IRPF 2019: 118 mil cearenses ainda não entregaram a declaração a um dia do fim do prazo

Faltando apenas um dia para o fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda (IRPF) 2019, cerca de 118 mil cearenses (18,29% do total) ainda não entregaram o formulário. Segundo a Receita Federal, 527 mil (81,70%) já emitiram a declaração. No Estado, 645 mil contribuintes devem entregar a declaração até a próxima terça-feira (30), segundo a Receita Federal.

O contribuinte que não emitir a declaração dentro do prazo poderá pagar uma multa mínima de R$ 165,74, podendo subir até 20% do valor do imposto devido. Para declarar é importante que se tenha todos os comprovantes de rendimentos e de despesas reunidos, bem como os extratos bancários e de aplicações financeiras.

Caso o contribuinte não tenha algum documento em mãos até o término do prazo, o indicado é que se entregue a declaração do jeito que está e, depois realize a retificação. O imposto de renda pode ser declarado pelo computador, baixando o programa em receita.economia.gov.br e, pelo celular com o aplicativo Meu Imposto de Renda disponível para Android e iOS.

A declaração do imposto de renda é obrigatório para os contribuintes que em 2018:

-Receberam rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70

-Teve renda isenta, não tributável ou tributada na fonte acima de R$ 40 mil

-Para quem teve receita bruta anual superior a R$ 142.798,50 com produção agrícola ou quer compensar prejuízos

-Para aqueles que obtiveram lucro em operações em Bolsa

-Vendeu imóvel e teve isenção de Imposto de Renda sobre o lucro

- Aqueles que em 31 de dezembro de 2018, possuía bens acima de R$ 300 mil; passou a ser residente no Brasil em 2018.

Restituições

As restituições do Imposto de Renda será paga a partir de junho, para as prioridades legais (idosos e professores). Serão feitas em sete lotes, o primeiro lote sairá no dia 17 de junho, o segundo, em 15 de julho, o terceiro, em 15 de agosto, o quarto, em 16 de setembro, o quinto, em 15 de outubro, o sexto em 18 de novembro e o sétimo, em 16 de dezembro.

Tira-dúvidas

No último mês, o Sistema Verdes Mares em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC-CE) respondeu uma série de questionamentos sobre as principais dúvidas na hora de declarar o Imposto de Renda. Confira abaixo: