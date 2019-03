Imposto de Renda: o que fazer para pagar menos?

Aumentar o valor da restituição do Imposto de Renda (IR) é possível, segundo garante o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE). Para isso, é necessário comprovar deduções ou diminuir o valor do rendimento tributável. Boa parte das despesas com saúde podem ser deduzidas. Por isso é importante guardar notas fiscais e recibos de todos os gastos com saúde do titular e do dependente.

O que fazer para pagar menos?

A estratégia também passa pela comprovação de todas as deduções. Por isso, é importante guardar e organizar comprovantes durante todo o ano para tê-los a mão na hora de declarar.

A inclusão de dependentes nem sempre é vantajosa. Por isso, aconselha-se não incluir dependentes com renda alta, pois os rendimentos serão somados ao do titular da declaração e calculado o imposto sobre o rendimento total.

Se um dependente recebeu em 2018 rendimentos no valor de R$ 20.000,00, ao aplicar uma alíquota de 15%, teremos R$ 3.000,00. Entretanto, a parte dedutível do dependente é de R$ 2.275,08. Além disso, pensão alimentícia e rendimento tributável para quem recebe e dedução para quem paga.

Autônomos

Em caso de autônomos que tiverem despesas ligadas à atividade profissional, os gastos poderão ser deduzidos fazendo a escrituração do livro caixa. Autônomos que trabalham na própria residência poderão abater 1/5 de todos os gastos com a manutenção da residência, incluindo as taxas de condomínio e IPTU. Essas deduções só podem ser incluídas nas Declaração Modelo Completo.

Cônjuge

Também é importante não declarar em conjunto com o cônjuge, pois os rendimentos são somados. Portanto, só vale a pena se um dos cônjuges tiver rendimentos baixos e não altere a alíquota do imposto. Na dúvida, recomenda-se fazer a simulação de declarações em conjunto e em separado.

O casal pode fazer a simulação dividindo as despesas com dependentes. Dessa forma, pagar menos ou restituir mais. Por exemplo, um dos cônjuges tem um valor alto a restituir e o outro tem imposto a pagar, deve-se simular qual o mais vantajoso.

No caso de existir recebimento de aluguéis pelo casal, dividir os valores entre os cônjuges pode ser interessante para que a base de cálculo do imposto fique menor. Isso irá reduzir a base de cálculo do imposto. No caso do declarante que recebe aluguel e paga comissão a imobiliária, essa taxa pode ser abatida dos valores recebidos.

Venda de imóveis

No caso de venda de imóveis, as reformas no imóvel podem ser incorporadas ao valor do imóvel, diminuindo o ganho de capital. É necessário possuir recibos e notas fiscais com os devidos CPFs e CNPJs dos prestadores de serviço.

Também pode ser aumentado o custo do imóvel com o valor da despesa de corretagem. Na hora da venda também é possível descontar do valor recebido o custo da corretagem.

O valor gasto com o empregado doméstico pode ser abatido na declaração no modelo completo no limite de R$ 1.200,32.

Podem ser deduzidas as contribuições a planos de previdência privada limitado a 12% dos rendimentos tributados para quem contribui a um plano de previdência privada na modalidade PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre).

