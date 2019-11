FGTS: Mais de 200 mil cearenses serão beneficiados em nova etapa de saques

Com a nova etapa de liberação de saques imediatos do FGTS de até R$ 500 para nascidos em abril e maio, cerca de 249 mil trabalhadores serão beneficiados no Ceará. De acordo com a Caixa, ao todo, serão pagos R$ 79 milhões.

Para atender a demanda, o atendimento nas agências terão horário diferenciado entre esta sexta-feira (8) e segunda-feira (10). As agências que abrem às 8 hrs terão o horário acrescido em uma hora, já as unidades que abre às 9h,10h e 11h abrirão uma hora antes nestes dias. As agências não irão abrir neste sábado (9).

Onde sacar?

Os saques podem ser efetuados nas unidades lotéricas, nos terminais de autoatendimento e nos correspondentes Caixa Aqui.

O saque imediato é uma nova modalidade oferecida ao trabalhador em alternativa ao saque rescisão por contrato de trabalho, em que os beneficiário podem sacar até R$ 500 de contas ativas ou inativas do FGTS.

O prazo final para o saque é ate 31 de março de 2020. Caso o dinheiro não seja retirado até essa data, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador. O banco recomenda que na hora do saque, o beneficiário tenha em mãos a carteira de trabalho.