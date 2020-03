Em meio à pandemia, pilotos e comissários aprovam propostas que reduzem até 80% dos salários

Pilotos e comissários da Latam e da Gol, as duas maiores companhias aéreas do país, aprovaram nesta quinta-feira (26) propostas das empresas para redução de salários que, na prática, chega a até 80%.

As medidas valem por três meses e foram apresentadas à categoria como alternativas às demissões em massa. O setor aéreo tem sofrido forte retração devido à pandemia do novo coronavírus.

As propostas foram votadas pelos empregados em ambiente virtual por três dias. A elaborada pela Latam recebeu o aval de 97% da categoria e a da Gol, 95%.

As aéreas têm 21 mil e 17 mil funcionários, respectivamente, segundo o SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas).

Nos últimos dias, o SNA buscava pressionar parlamentares a aprovarem emendas que liberassem o saque integral do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) aos profissionais do setor.

O salário da categoria é composto por uma parcela fixa e uma variável, que depende do número de horas voadas. Hoje, o piso salarial de pilotos é de R$ 9.400. O de copilotos é R$ 4.900 e o de comissários, R$ 2.277.

"Como a oferta de voos caiu de maneira vertiginosa, o corte dos salários no somatório vai chegar a 80%. As propostas são importantes porque vão preservar os empregos, mas precisamos da liberação do FGTS para poder sobreviver à crise", diz Ondino Dutra, presidente do SNA.