Coronavírus: Lide-CE faz série de vídeos para incentivar a cooperação entre a iniciativa privada

O grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide-CE) está publicando vídeos com líderes empresariais de todo o mundo para incentivar a colaboração entre a iniciativa privada, poder público e demais autoridades do poder público para fortalecer toda a sociedade diante da pandemia do coronavírus (Covid-19).

O assunto abordado nos vídeos apresentam uma análise equilibrada decorrente a pandemia no Brasil e em outros países. A ação já acontece desde o dia 15 de março, nos perfis das redes socias do LIDE Ceará no instagram e facebook.

Entre os assuntos abordados nos vídeos já publicados estão a manutenção de emprego, aspectos humanitários e culturais , como o governo alemão tem apoiado pequenas e médias empresas e a relação bilateral Brasil-China. O primeiro vídeo foi realizado pela presidente do LIDE CEARÁ, Emília Albuquerque que comenta sobre a economia brasileira.

“Neste momento temos que ser muito criativos: com a economia fortalecida, vamos suportar qualquer fragilidade decorrente do coronavírus. A ideia é construir uma corrente do bem em prol de todos os brasileiros", comenta.