Coronavírus: até 31 de março, Sine/IDT atenderá somente agendamentos

Em consonância com o Decreto Estadual nº 33.510, do dia 18 até o dia 31 de março, somente os trabalhadores agendados serão atendidos nas Unidades do Sine/IDT. De acordo com o órgão, o procedimento visa o bem-estar da sociedade, em face aos últimos acontecimentos referentes ao Covid-19, novo coronavírus.

"A medida visa garantir a saúde de todos, minimizando aglomerações de pessoas dentro dos postos de atendimento e terá duração de 15 dias, conforme orientação do Decreto. A diretoria do Instituto ressalta que, para garantir o serviço à população, haverá ampliação no número de cabines disponíveis para o agendamento no sistema", informou o Sine/IDT.

Através do agendamento, os profissionais terão acesso aos seguintes serviços: cadastro e verificação de vagas, habilitação para seguro-desemprego formal e validação de cadastro no Portal MTE Mais Emprego. As Unidades do Antônio Bezerra, Messejana, Sobral e Juazeiro do Norte, contam com outro serviço de agendamento, por serem localizadas dentro dos “Vapt Vupt”.

Para fazer o agendamento, basta entrar no site do IDT, ir à aba “Nossos Serviços”, clicar em “Agende seu atendimento” e fazer seu cadastro, caso seja o primeiro acesso. Se já for cadastrado, basta digitar seu e-mail e senha para fazer seu login.

O gerente da Célula de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) do IDT, Viliberto Porto, deu dicas importantes para facilitar o cadastro: “sempre indico para que o trabalhador utilize um e-mail válido, um que ele use com frequência, assim não terá como esquecer; a mesma dica serve também para a senha”, complementa.

Ele acrescenta ainda que qualquer problema com o acesso poderá ser solucionado através do e-mail saa@idt.org.br, informando os seguintes dados: nome completo, CPF, e-mail válido e pessoal, telefone para contato e data de nascimento.



Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.