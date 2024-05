Elmano reúne-se com presidente do BNB

Reuniram-se nesta terça-feira, 7, no Palácio da Abolição o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas.

A reunião serviu para reforçar a parceria entre as duas instituições que pretendem ampliar ações conjuntas nos setores de saneamento básico, geração de energia solar na área rural e empreendedorismo por meio do microcrédito.

Testemunharam a reunião o superintendente do BNB Luiz Sérgio Farias Machado; os secretários Moisés Brás, do Desenvolvimento Agrário; Samilto Filho, do Desenvolvimento Econômico; e Fabrizio Gomes, da Fazenda; o presidente da Cagece, Neuri Freitas, e os diretores da Ematerce, José Carvalho e Emanuel Itamar.

O presidente do BNB provocou um sorriso no governador Elmano de Freitas, ao revelar-lhe que, em 2023, o Banco do Nordeste investiu R$ 8,3 bilhões no estado do Ceará.