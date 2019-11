Consumidores fazem filas em lojas de shopping em Fortaleza para aproveitar promoções da Black Friday

Consumidores cearenses fizeram filas nas lojas do Shopping Iguatemi, na Avenida Washington Soares, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (28), para aproveitar as ofertas da Black Friday. Com previsão de início a partir das 0h desta sexta-feira (29), o tradicional dia de descontos que teve início nos Estados Unidos oferece promoções com descontos de até 90%.

Na loja Americanas, os clientes formaram uma fila do lado de fora do estabelecimento para aguardar a abertura do local. Para não perder o lugar e evitar o cansaço, muitos preferiram ficar sentados no chão.

A loja encerrou o funcionamento às 20h10 de quinta-feira e tinha previsão para reabrir meia noite com os preços na promoção. Porém, devido a quantidade de consumidores no local, a abertura da loja foi antecipada para às 23 horas.

Por pressão dos consumidores, loja de Fortaleza antecipa horário de Black Friday e reabre mais cedo, às 23 horas. Saiba mais em https://t.co/JyRUXBf8lY pic.twitter.com/od0UBGEm5d — Diário do Nordeste (@diarioonline) November 29, 2019

Para garantir o primeiro lugar na fila da loja de departamentos, a servidora pública Neide Veríssimo chegou no local por volta das 18h30 horas, com o objetivo de comprar uma fritadeira. Para ela, as promoções que viu através da vitrine da loja deixaram a desejar.“Só estou vendo bombom, chocolate, bolacha. Não estou vendo vantagem”, afirma.

Algumas lojas do shopping iniciaram os preços da Black Friday ainda durante a noite, é o caso do Extra Supermercados. No local, muitos consumidores buscaram itens de eletrodomésticos. Entre eles, está a auxiliar de serviços gerais Evilane Vidal da Silva, que mesmo desempregada garantiu o forno elétrico e outros itens com desconto para pagar usando o cartão de crédito.

Quem também aproveitou as promoções do local foi o motorista de aplicativo Danilo Cordeiro. Consumidor atento, ele pesquisou os preços dos produtos na internet antes de vir na loja e "conseguiu um bom desconto" na compra da televisão que desejava.

Segundo Danilo, nas pesquisas que fez comparando nos sites é possível economizar de R$ 300 a R$ 200 reais indo presencialmente na loja. O motorista veio em grupo com os amigos, que compraram condicionadores de ar e outros itens. Durante o final de semana, ele pretende comprar mais produtos na linha de eletrodomesticos.