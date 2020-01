Com 346 turistas, cruzeiro chega a Fortaleza nesta sexta (3)

O Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza receberá o primeiro cruzeiro de 2020 na próxima sexta-feira (3). O navio chega na capital cearense com 346 passageiros e 307 tripulantes a bordo, todos estrangeiros.

O Amadea, considerado "primeira-dama" da categoria por seus ambientes de luxo, começou a viagem a partir da Riviera Francesa, no último dia 20 de dezembro. A parada em Fortaleza será a primeira no Brasil. Segundo informações da Companhia Docas do Ceará, que administra o terminal, os turistas estão vindo de Áustria, Bulgária, Suíça, República Tcheca, França, Reino Unido, Grécia, Irlanda, Países Baixos, Eslováquia e Estados Unidos.

Contudo, a maioria dos passageiros (300) são alemães.

O Amadea já passou pela Espanha, Ilhas Canárias e Cabo Verde, antes de chegar ao Brasil. O navio deverá atracar em Fortaleza às 8h, partindo às 18h para visitar Maceió, Salvador, Búzios, Rio de Janeiro, Paraty, São Francisco do Sul e cidades no Rio Grande do Sul.