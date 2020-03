Caixa suspende sorteio de loteria federal por 3 meses devido ao coronavírus

A Caixa Econômica Federal suspendeu, por três meses, os sorteios da loteria federal na tentativa de conter o avanço da pandemia do coronavírus no País.

O anúncio foi feito neste sábado (21), durante o sorteio de demais jogos, como a Mega-Sena e a Timemania.

"A Caixa informa que, em continuidade às medidas de apoio à sociedade, de maneira a reduzir os impactos trazidos pela propagação do vírus covid-19, estão suspensos por 3 meses os sorteios das extrações da Loteria Federal a partir da extração 5478-0", diz comunicado.

De acordo com o banco, um novo calendário da Loteria Federal será divulgado em julho, com novas datas de sorteios. A Dupla-Sena de Páscoa, que estava prevista para sair no dia 12 de abril, ficou para 25 do mesmo mês.

Além disso, a Loteca está suspensa por causa da interrupção dos campeonatos internacionais, nacionais e estaduais de futebol masculino e feminino.

"Não é possível a organização de grades para composição dos concursos da modalidade e, portanto, os concursos da Loteca estão suspensos", informa.

Cuidados

O sorteio das loterias neste sábado (21), que inclui a Mega-Sena acumulada em R$ 16 milhões, foi realizado no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na zona norte de São Paulo.

Segundo a Caixa, foram obedecidas as orientações do Ministério da Saúde para prevenção ao coronavírus. Com isso, o acesso do público ao local foi reduzido.

O acompanhamento ao vivo dos sorteios pôde ser feito pela televisão e nas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).