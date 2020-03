BNB oferta mais R$ 9,5 bilhões em linha de crédito durante surto do coronavírus

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou que oferecerá condições especiais para clientes adquirirem novos créditos e buscarem financiamentos por até 6 meses. A medida faz parte do pacote do Banco para dar suporte à economia regional. A medida deverá ajudar 1,6 milhão de microempreendedores urbanos e 22 mil micro e pequenas empresas durante a crise causada pelo surto do novo coronavírus.

Ao todo, estarão disponíveis mais R$ 9,5 bilhões em linhas de crédito do BNB, sendo R$ 8 bilhões em operações de microcrédito, para os microempreendedores, e R$ 1,5 bilhão para as empresas.

. Bolsonaro anuncia plano de R$ 85,8 bi para fortalecer Estados e municípios

. Banco Central descarta quebra de bancos no Brasil na esteira da pandemia

. Capital de giro, FGTS e refinanciamento: BNDES vai injetar R$ 55 bilhões para combater coronavírus

Também será possível prorrogar dívidas de outros portes de empreendimentos, considerando a necessidade das empresas em função da situação econômica mundial.

Para o atendimento, o BNB orientou os clientes a buscarem os canais digitais, como o site oficial (www.bnb.com.br), ou o aplicativo pelo celular. Outra recomendação é buscar contato com os gerentes de relacionamento por telefone, e-mail ou pelos serviços de mensagem digital, como o WhatsApp para agendar uma visita às agências.

As agências do BNB estão trabalhando com adequações de horários de acordo com as necessidades da região e dos clientes.

Além das condições especiais, o BNB elevou, para os clientes urbanos, de R$ 50 mil para R$ 100 mil o valor das contratações sem obrigatoriedade de vinculação de garantias reais, podendo ser apenas fidejussórias.

Microcrédito

O BNB também irá prorrogar automaticamente as as prestações que irão vencer entre 19 de março e 18 de abril. Caso o cliente não tenha interesse na prorrogação, deve informar o Banco através do agente de crédito ou pelo WhatsApp.

O prazo médio das operações será ampliado de cinco para sete meses.