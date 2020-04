Banco do Brasil deposita auxílio de R$ 600 para mais de 25 mil cearenses

O Banco do Brasil já creditou cerca de R$15,4 milhões em auxílio emergencial para 25.769 cearenses. O benefício é uma medida do Governo Federal para ajudar a população neste período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. No total, cerca de 500 mil brasileiros já tiveram o auxílio creditado em conta pelo banco.

O auxílio foi efetuado para os clientes que estão inscritos no no Cadastro Único (CadÚnico) e que cumprem os requisitos pedidos para receber o benefício. O Banco do Brasil aconselha aos seus clientes que, se possível, optem por usar os serviços digitais dos banco ou utilizem o dinheiro através do cartão por meio do débito, crédito e transferências.

> Auxílio emergencial: dinheiro já está na conta de 2,5 milhões de clientes da Caixa e do BB

> Calendário de saques, inscrições e condições: veja o que já se sabe sobre o auxílio emergencial

> Calendário de pagamento dos R$ 600: saiba quando saque em dinheiro vivo começa

Segundo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, até a última quinta-feira (9), cerca de 2,5 milhões de brasileiros já haviam recebido o primeiro depósito do auxílio de R$ 600. O que totaliza um montante de R$ 1,5 bilhão em recursos já creditados. Até o momento, cerca de 33,6 milhões de brasileiros já concluíram o cadastro para o auxílio.

A Caixa é o outro banco federal responsável pelo depósito do auxílio emergencial e detém o maior volume de recursos disponíveis à população. No entanto, ao ser procurada, informou à reportagem que não tem informações detalhadas dos depósitos no Ceará.