Mercado local de TI é bom, mas não é o ideal

O mercado de TI no Ceará, notadamente na Capital, é bom. Segundo o coordenador da Universidade de Fortaleza, José Guido Militão, há vagas com boa remuneração. "Algumas vagas têm a mesma remuneração de outras capitais, mas depende do conhecimento e experiência do proponente", garante. Porém, segundo Luís Eugênio Braga, por aqui existe uma cultura que atrapalha o mercado que é a de querer que o profissional seja multidisciplinar. E isso ocorre por um motivo: economia. "Vai ser pagar razoavelmente e ter um super profissional para atacar em qualquer frente. No eixo Rio-SP se paga mais, pois o custo de vida é mais alto, mas não somente por isso. Também pela necessidade de deixar o trabalhador satisfeito (pelo menos financeiramente) já que com o mercado aquecido empresas procuram os melhores, estejam eles empregados ou não", informou ele.

Formação

Com relação ao que os cursos superiores podem fazer para melhorar ainda mais o setor de TI, Guido fala que as instituições como a Universidade de Fortaleza cumprem o papel de trazer projetos reais para a sala de aula. "Atualmente o curso de Ciência da Computação mudou todo o seu currículo para adotar as competências como eixo de ensino e aprendizagem. A partir disso o aluno passa a perceber aspectos teóricos, procedurais e atitudinais na resolução de problemas reais", informa. Ainda segundo o coordenador, outra iniciativa da Universidade de Fortaleza é a presença de um Parque Tecnológico (o TecUnifor) e de uma Incubadora de empresas (Edetec) que fornecem apoio ao desenvolvimento de projetos inovadores com empresas, alunos de graduação e pós-graduação. "Não somente os de Engenharia da Computação, Ciência da Computação e Análise de Desenvolvimento de Sistemas, mas também alunos dos demais cursos", disse o coordenador da Universidade de Fortaleza.

Novo Echo

A Amazon anunciou esta semana que passou o lançamento de mais um dispositivo da família Echo Show: o Echo Show 8, com uma tela HD de 8 polegadas que oferece aos clientes ainda mais possibilidades para incluir a Alexa em sua rotina diária. O dispositivo está disponível com um preço especial por tempo limitado: consumidores podem adquiri-lo por R$ 749 até dia 16 de março. O preço do Echo Show 8 é de R$ 899, e pode ser comprado em até 12 parcelas sem juros no cartão de crédito. Ainda não testamos o novo equipamento, mas se for similar ao Echo 5 é um bom produto, mas vai ser mais útil se você estiver montando sua casa inteligente.

Apple

Apple e a Justiça dos EUA entraram em acordo para que a gigante norte-americana pague cerca de US$ 500 milhões para resolver uma ação coletiva que acusa a empresa de ter limitado o desempenho dos iPhones mais antigos para que usuários fossem forçados a trocá-los por novas versões dos celulares. Um juiz federal do estado da Califórnia deve anunciar sua decisão numa audiência marcada para abril próximo. De acordo com a decisão judicial, os proprietários dos aparelhos iPhone 7 ou de versões anteriores receberão US$ 25 por cada dispositivo, e o valor aumentará ou diminuirá, dependendo do número de pessoas que registrarem reclamações e do custo de notificá-las sobre a situação, informou a agência AFP. Será que finalmente a Justiça comprovou a existência da obsolescência programada?