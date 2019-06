Egídio Serpa: Uma revolução na chapada

No fim de semana, o secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, levou sua equipe para conhecer, na Chapada do Apodi, o que pode ser definido como uma revolução na agropecuária do Ceará: o projeto de cultivo de palma e de sorgo boliviano e seu armazenamento em silos-trincheiras, cavados no chão. O projeto - desenvolvido pela empresa Agrícola Silagem em parceria com a fazenda Flor da Serra, do empresário Luiz Girão, e com a Agrícola Famosa - tem garantido, nos últimos quatro anos, a alimentação do rebanho bovino leiteiro do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. O secretário Teixeira gostou do que viu: "Primeiro, o projeto revela o uso eficiente da água, produzindo-se cada vez mais forragem com cada vez menos água. Segundo, a criatividade e o uso da tecnologia estão unidos, permitindo que uma cadeia produtiva importante sobreviva em época de escassez hídrica, como a que enfrentamos há sete anos no Ceará", explica ele. Resumindo: o plantado e colhido neste semestre é guardado agora pela Agrícola Silagem para garantir a comida do gado no segundo semestre, a época de estio. Em tempo: só nas terras da fazenda Flor da Serra, de Luiz Girão, já estão ensiladas 20 mil toneladas de capim gigante e palma forrageira, de que se alimentará o seu rebanho leiteiro a partir de setembro. Girão é o segundo maior produtor de leite bovino do Ceará - o primeiro é o Grupo Edson Queiroz. Os agropecuaristas cearenses sabem tirar leite de pedra, principalmente quando se unem em torno de um objetivo, como acontece agora.

Cantando

Foi o cantor cearense Paulo José Benevides o escolhido pela Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, a famosa Anea, para fazer o show musical de sua reunião anual, que neste 2019 acontecerá no próximo dia 29 na paulista de Mogi das Cruzes. Mais: Paulo José também fará quarta-feira, 12, Dia dos Namorados, na cidade de São Paulo, o show de inauguração da filial brasileira do Roxy Music Bar - um badalado clube de jazz com matriz em Nova Iorque, onde ele se apresentou no ano passado. Em julho, PJB cantará em um casamento na região italiana da Toscana, a terra do Brunello. Em outubro, outro casamento de cearense, em Lisboa.

Peixe e reforma

"Temos planos para novo investimento, mas só faremos isso depois que for aprovada a reforma da Previdência" - foi a resposta que esta coluna ouviu dos irmãos Manoel e Francisco Rocha, donos da F. S. Rocha Pescados e Mariscos, maior loja do ramo no Ceará. Donos também da Somariscos, Francisco e Manoel - como todo o empresariado nacional - torcem para que a Câmara dos Deputados abrevie a tramitação da reforma para destravar a economia.

Mota Machado

Novidade tecnológica na Construtora Mota Machado: para apresentar aos clientes seu novo empreendimento, o Rooftop Canuto 1000, ela criou a realidade virtual. Por meio dela - e usando óculos - os clientes conhecem e visitam todo o condomínio, incluindo as áreas comuns, o próprio apartamento decorado, sua piscina e sua academia.

Air France

Em primeira mão: a partir do próximo dia 26, a tripulação da Air France, que substituirá sua coligada Joon nos voos ligando Fortaleza a Paris, ficará hospedada no Hotel Gran Marquise, onde também já se hospedam os comandantes da aérea holandesa KLM.

Colapso

Hoje, às 10 horas, na sede da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), no Cambeba, a Frente Parlamentar Mista da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional, presidida pelo deputado federal Leônidas Cristino, promove debate sobre "O Colapso da Infraestrutura no Brasil: faltou planejamento?". Outra pergunta: que governos são culpados por esse colapso?

Algodão

Cresce a cotonicultura brasileira! O Brasil já é o segundo maior exportador de pluma de algodão. Das 2,7 milhões de toneladas que serão colhidas na safra deste ano, 1,7 milhão será destinado à exportação, informa a Embrapa. Os maiores produtores são o Mato Grosso e o Oeste da Bahia, na área em torno do município de Luiz Eduardo Magalhães.