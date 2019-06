CE: preço médio de passagens aéreas nacionais cai quase 20%

A tarifa aérea doméstica real - atualizada pela inflação - do Ceará caiu quase 20% no primeiro trimestre deste ano na comparação com igual período de 2018. De acordo com dados divulgados ontem (10) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), nos três primeiros meses de 2019, o valor médio do bilhete aéreo no Estado era de R$ 340,58 contra R$ 424,30 no primeiro trimestre do ano anterior. A ampliação da malha aérea nos aeroportos cearenses no último ano contribuiu para a redução nos preços das passagens.

Em Fortaleza, onde houve o maior acréscimo de voos domésticos entre os terminais do Ceará, incluindo Juazeiro do Norte e Jericoacoara, a tarifa média teve redução de 20,1%, passando de R$ 411,63 no primeiro trimestre de 2018 para R$ 329,03 nos três primeiros meses deste ano.

A queda nos preços também foi significativa em Jericoacoara. Segundo a Anac, o destino registrou queda na tarifa aérea real média de mais de 39%. Lá, os preços foram de R$ 693,72 no primeiro trimestre de 2018 para R$ 422 neste ano.

Em Juazeiro do Norte, a queda foi menos acentuada. Na cidade do Cariri cearense, os valores apresentaram variação negativa de 5,5%. Lá, a tarifa passou de R$ 443,98 nos primeiros três meses do ano passado para R$ 420,46 em 2019.

A Anac também divulgou que o yield tarifa aérea médio (indicador que mede o preço pago pelo passageiro por quilômetro voado) caiu 17,1% nos aeroportos cearenses, passando de R$ 0,24/km no primeiro trimestre de 2018 para R$ 0,20 neste ano.

Brasil

Em todo o País, a tarifa aérea média doméstica real registrou queda 1,3% no primeiro trimestre de 2019, na comparação com igual período de 2018. O valor médio da tarifa aérea dos três primeiros meses do ano foi de R$ 371,76, contra R$ 376,50 apurados em mesmo período do ano anterior. De acordo com a Anac, o yield tarifa aérea médio caiu 1,9% no primeiro trimestre, em relação a igual do ano passado, para R$ 0,31968.