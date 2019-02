Canoa Quebrada terá dois voos extras a Recife durante Carnaval

Quase dois anos após a primeira operação comercial do Aeroporto de Jericoacoara, no Litoral Oeste, o Aeroporto Regional de Aracati - Dragão do Mar, que será renomeado para Aeroporto de Canoa Quebrada, recebe hoje o primeiro dos três voos regulares semanais na outra ponta do litoral cearense. Antes mesmo da estreia, a companhia Azul Linhas Aéreas já ampliou a oferta em função da alta demanda durante o Carnaval, com o acréscimo de dois voos extras, um na sexta (1º) e outro na quarta-feira de Cinzas (6).

Segundo a Companhia, a ocupação dos voos previstos até o fim do Carnaval estão em torno de 90% e a operação inaugural, com média de 50%. Operados por turboélices ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros, os voos partem do Recife (PE) às 12h45, fazem uma escala de meia hora em Mossoró (RN) e pousam às 15h15 em Aracati.

Na avaliação do secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho, o Carnaval da cidade deverá ser o maior do Ceará.

"(A expectativa) é que a experiência em Aracati seja como a de Jericoacoara. Fizemos o primeiro voo e, depois, foram aparecendo mais companhias interessadas em operar e mais frequências", destaca.

Além da Azul, a informação que corre nos bastidores é que a Gol também estuda atuar na região, tanto em aeronaves próprias como em parceria com outras empresas menores, ainda neste ano.

Em nota, a companhia informou que "realiza estudos constantes para ampliar sua atuação" no Estado, aumentando as opções já oferecidas atualmente aos clientes, mas "esclarece que, neste momento, não há novidades sobre novos destinos". Em Jericoacoara, foi a Gol que realizou as primeiras operações, a partir de Congonhas (SP). Hoje, há voos também de Guarulhos, Campinas e Belo Horizonte (MG) das duas companhias.

Turismo

De acordo com o prefeito de Aracati, Bismarck Maia, o início das operações regulares no Aeroporto coloca a cidade em outro patamar como destino turístico. "Nós temos como âncora a nossa Canoa Quebrada, agora existe uma perspectiva boa de em termos de curto e médio prazo por outros atrativos que possamos oferecer aos turistas".

Maia ressalta que o município tem trabalhado na revitalização de edifícios históricos e na abertura de estradas para outras praias da região. "Queremos também tornar Aracati uma cidade de eventos, com o Festival de Gastronomia, estamos planejando um festival de rock em Quixaba em setembro. É uma grande vocação nossa", aponta.

Internacionalização

Diferentemente do Aeroporto de Jericoacoara, que deve receber em breve voos internacionais, as dimensões da pista do Aeroporto de Canoa Quebrada (1.800m por 30m) impedem sua certificação como Aeroporto Internacional, segundo o gerente de aeroportos do Departamento Estadual de Rodovias (DER), coronel Paulo Edson Ferreira. "Seria necessário fazer mais obras, um investimento grande, para alongar a pista. É preciso antes ver se há demanda".

O Aeroporto de Canoa Quebrada recebe hoje sua primeira operação comercial regular, o voo de Recife com escala em Mossoró pela Azul, que aumentou a oferta para atender à demanda do Carnaval.