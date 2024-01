Vila Trampolim Park inaugura nesta quinta (25) nova unidade em Fortaleza

Um parque com trampolins para todas as idades e brincadeiras para diversão em família. O Vila Trampolim Park segue conquistando o público de Fortaleza e inaugura mais uma unidade nesta quinta-feira, dia 25, no Iguatemi Bosque. O horário de funcionamento é de 10h às 22h.

A estrutura conta com parede de escalada; piscina de espuma; free jump (camas elásticas); dodgeball; basquete; swing ball (balanço de bolas); desafio ninja; half pipe; percurso parkour. “Além das atrações nos trampolins, a Vila Trampolim Iguatemi Bosque conta ainda com um espaço de eventos, ideal para festas e confraternizações, com 58 m²”, acrescenta Fabiano Massula, Diretor Geral.

As atrações são adequadas tanto para crianças a partir de 2 anos quanto para adultos, sem limite máximo de idade. De acordo com o diretor, uma equipe de monitores fica a postos durante toda a diversão para garantir que todas as regras de segurança sejam praticadas. “Além disso, nossos parques contam com uma infraestrutura com materiais da mais alta qualidade do mercado, que contemplam, também, estruturas que visam a proteção de nossos clientes”, assegura Fabiano Massula.

Para a diversão nos trampolins, é exigido o uso de meias antiderrapantes, que podem ser levadas de casa. Caso o jumper não possua o modelo adequado, também é possível adquirir a meia da Vila Trampolim por R$ 20 o par.

Para se divertir nas unidades North Shopping Jóquei, RioMar Kennedy e Iguatemi Bosque, os valores são R$ 49,90 meia-entrada (50 minutos), R$ 35,00 meia-entrada (30 minutos), e os adultos que comprarem seus ingressos pelo site www.vilatrampolim.com.br também garantem valores de meia-entrada.

Férias de Janeiro no Vila Trampolim Park

Em janeiro, devido as férias escolares, as três unidades do Vila Trampolim Park contarão com atrações especiais, sempre das 15h às 18h:

Domingos:

Distribuição de algodão doce ou picolé

Segundas, terças e quartas-feiras:

Atividades Recreativas

Quintas-feiras:

Entrega de Balões / Atividades Recreativas

Sextas-feiras:

Presença de Personagem

Sábados:

Camarim Fashion

Último sábado de janeiro: (27)

Baladinha Kids com DJ

Serviço

Vila Trampolim Park - Unidades de Fortaleza

Segunda a Sábado – 10h às 22h

Domingo – 11h às 21h

Instagram: https://www.instagram.com/vilatrampolimpark/

Site: https://vilatrampolim.com.br/

Unidade Iguatemi Bosque: https://vilatrampolim.com.br/unidade-iguatemi-bosque/