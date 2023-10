Veja onde tirar segunda via do RG em Fortaleza e como agendar atendimento

Perder ou danificar o RG não são os únicos motivos para renovar o documento. A validade da identidade para pessoas entre 12 e 59 anos é de 10 anos: após isso, é necessário tirar a segunda via do RG.

Já para as crianças, pessoas que emitiram o RG antes dos 12 anos de idade, a cédula é válida por apenas 5 anos.

O Diário do Nordeste reúne informações sobre onde tirar a segunda via do RG em Fortaleza e no interior do Ceará, qual o valor do serviço e como agendar o atendimento.

Qual o valor da segunda via do RG?

Para emitir a 2ª via do documento de identidade, é preciso desembolsar entre R$ 62,23 (solteiros) e R$ 65,91 (casados), em valor consultado em outubro de 2023 no site da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O boleto deve ser emitido no site.

Pessoas inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) ou que estão recebendo seguro-desemprego são isentas do pagamento da taxa, e devem comprovar as condições por meio de declarações emitidas aqui (CadÚnico) ou aqui (desempregados).

Pessoas em situação de rua também são isentas e devem procurar os Centros POP para receber orientações.

Onde tirar RG em Fortaleza?

A Grande Fortaleza dispõe de diversos pontos de atendimento para emissão de 1ª ou 2ª via do RG, distribuídos em unidades do Vapt-Vupt e das Casas do Cidadão.

Além da própria capital, a cidade de Maracanaú e os municípios de Juazeiro do Norte e Sobral também contam com pontos de emissão do documento, todos funcionando sob agendamento.

Vapt Vupt

O Ceará tem 6 unidades do Vapt Vupt onde a população pode ser atendida para tirar 1ª ou 2ª via do RG. O serviço deve ser agendado pelo site, com escolha do local e do tipo de atendimento. O funcionamento das unidades é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vapt Vupt Antônio Bezerra: R. Demétrio Menezes, 3750 - Antônio Bezerra, Fortaleza (ao lado do terminal de ônibus).

R. Demétrio Menezes, 3750 - Antônio Bezerra, Fortaleza (ao lado do terminal de ônibus). Vapt Vupt Centro: Shopping Central: Rua Senador Pompeu, 856 - Centro

Rua Senador Pompeu, 856 - Centro Vapt Vupt Messejana: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Messejana, Fortaleza (ao lado do terminal de ônibus).

Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Messejana, Fortaleza (ao lado do terminal de ônibus). Vapt Vupt Papicu: Shopping Riomar Papicu Av Desembargador Lauro Nogueira 1500 piso L2

Shopping Riomar Papicu Av Desembargador Lauro Nogueira 1500 piso L2 Vapt Vupt Sobral: R. Coronel José Silvestre, 201 - Centro, Sobral

R. Coronel José Silvestre, 201 - Centro, Sobral Vapt Vupt Juazeiro: Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro, Juazeiro do Norte (no Centro Multiuso).

Casa do Cidadão

Outros equipamentos amplamente procurados para emissão do RG são as Casas do Cidadão. Em Fortaleza, são 2 unidades: na Assembleia Legislativa (Alece) e no Shopping Iguatemi. A sede do Shopping Benfica está fechada para reformas.

Os municípios de Barbalha e Maracanaú também contam com unidades da Casa do Cidadão.

O agendamento para o serviço de emissão de RG também é feito pela internet, no site das casas.

Casa do Cidadão Assembleia Legislativa: Avenida Pontes Vieira, nº 2300 – Bairro São João do Tauape. Telefone: (85) 3277-2782.

Avenida Pontes Vieira, nº 2300 – Bairro São João do Tauape. Telefone: (85) 3277-2782. Casa do Cidadão Iguatemi: Av. Washington Soares, 85 – Bairro Edson Queiroz (Shopping Iguatemi). Telefone: (85) 98439-3482.

Av. Washington Soares, 85 – Bairro Edson Queiroz (Shopping Iguatemi). Telefone: (85) 98439-3482. Casa do Cidadão Maracanaú: Av. Carlos Jereissati, nº 100 (North Shopping Maracanaú). Telefone: (85) 98992-8379

Av. Carlos Jereissati, nº 100 (North Shopping Maracanaú). Telefone: (85) 98992-8379 Casa do Cidadão Barbalha: Endereço: Rua Sete de Setembro, Nº 77, Centro, Barbalha.

Central da Cidadania

Com funcionamento semelhante às Casas do Cidadão, a Câmara Municipal de Fortaleza também disponibiliza a emissão de RG na Central da Cidadania. O agendamento é feito no site.

Central da Cidadania da Câmara dos Vereadores: Rua Thompson Bulcão, 830, Bairro Luciano Cavalcante. Telefone: (85) 3444-8444.

O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Quais os documentos necessários?

Para tirar 1ª ou 2ª via do RG, os documentos exigidos são:

Certidão de nascimento (se solteiro) ou casamento (se casado, divorciado com averbação ou viúvo com averbação de óbito) original e cópia legível e sem rasuras;

02 fotos 3×4 recentes (máximo de três meses), com fundo branco e reveladas em material fotográfico. Vestimenta não pode ser clara e não pode conter acessórios como óculos, adereços nos cabelos, piercings e alargadores. Não serão aceitas fotos modificadas, danificadas ou escaneadas.

Menores de 16 anos devem comparecer com responsável (pais, avós, tios de 1º grau ou irmãos maiores 18 anos munido do seu Documento de Identidade (RG) original e cópia para cada menor);

Para os menores assistidos pelo Conselho é indispensável a declaração do Conselho Tutelar.

No caso da segunda via do documento de identidade, é preciso portar também o comprovante de pagamento da taxa, cujo boleto pode ser emitido no site do Governo do Estado.

Inclusão de outros documentos no RG

Atualmente, é possível incluir outros documentos no RG, facilitando a integração entre eles. Para isso, é preciso apresentar as vias originais e cópias de cada um.

São eles: