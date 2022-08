Veja as próximas cidades e datas para atendimento da CNH Popular no Ceará

Mais oito municípios do Ceará recebem atendimento da CNH Popular nos próximos dias. A partir deste sábado (6), a população com a inscrição regularizada serão atendidos nesta nova comissão do projeto do Governo do Estado.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), é recomendado que os candidatos chequem o status da inscrição no site do órgão.

Serão atendidos as pessoas que tiverem o cadastro deferido após o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no projeto.

Veja as próximas datas do CNH Popular:

06/8

Altaneira

Ibicuitinga

Miraíma

07/8

Santana do Cariri

Banabuiú

Tururu

08/8

Abaiara

Milhã

Documentação

(originais e cópias)

CPF

Identidade (RG)

Comprovante de endereço ou declaração de residência

Declaração do CRAS (para Beneficiário

do Programa Auxílio Brasil)

Laudo Médico com Código CID

(para deficiente físico)

Declaração da Secretaria de Segurança Pública

(para egresso do Sistema Prisional)