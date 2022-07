Vacinação contra a Covid de crianças de 3 a 5 anos começará próxima semana no Ceará

A vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 a 5 anos vai começar na próxima semana no Ceará. Segundo a governadora Izolda Cela, a imunização desse público iniciará já na segunda-feira (18) em Fortaleza.

O fato foi confirmado ainda pelo prefeito José Sarto, que informou que a expectativa é atender 74,7 mil crianças residentes na Capital cearense.

Segundo o chefe do Executivo Municipal, ainda nesta sexta-feira (15) o Saúde Digital estará disponível para o cadastro. Não será necessário agendamento prévio para as crianças receberam o imunizante. O único pré-requisito é a conclusão da inscrição no sistema.

"Concluindo o cadastro, os responsáveis poderão levar as crianças a partir de segunda-feira até os locais que estiverem realizando vacinação contra a Covid-19, conforme a programação diária divulgada no portal da Prefeitura de Fortaleza", informou o prefeito Sarto.

Reunião de comitê

O avanço da imunização foi decidido nesta sexta após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. A governadora disse ainda que o número de casos positivos tem apresentado queda no Estado.

Foto: Reprodução/ Facebook

"A boa notícia é de que o número de casos positivos têm apresentado queda no estado. Porém, seguimos atentos para que não ocorra novo aumento, mantendo a recomendação do uso de máscaras em locais fechados e em espaços abertos com aglomeração".

Solicitação de mais doses

Izolda reforçou ainda a importância da população tomar a doce de reforço e afirmou que irá solicitar ao Ministério da Saúde mais doses da CoronaVac para aplicar nas crianças.