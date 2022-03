Usuários de ônibus coletivo em Fortaleza poderão pagar passagens através de QR Code

A partir da próxima segunda-feira (21), usuários do transporte coletivo de Fortaleza poderão comprar passagens através de QR Code gerado no próprio celular e posteriormente validado no veículo. O novo método de pagamento valerá para a tarifa comum, cujo valor atual é de R$ 3,90.

Conforme o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), o "QR Bus" pode ser adquirido por pix e cartão de crédito. É necessário baixar o aplicativo "Meu Ônibus", disponível em smartphone iOs e Android, e selecionar "recarga on-line".

O próximo passo é fazer um cadastro e clicar na opção "comprar crédito para QR Code", momento em que é exigido dados do cartão (crédito ou débito). Por outro lado, caso o passageiro já seja usuário do "recarga on-line", as informações de pagamento serão aproveitadas.

Legenda: Compra de passagens será feita por aplicativo Foto: Divulgação/Sindiônibus

Geração do QR code

Para usar a passagem, basta o usuário acessar o app, ir em "recarga on-line" e depois em "gerar QR Code". Com o QR, ele deverá posicionar abaixo do validador, que é uma guia já instalada em todos os ônibus da Capital.

O Sindiônibus alerta que o QR Code precisa ser gerado em até cinco minutos antes de ser usado pelo passageiro. Se esse prazo exceder, o código se tornará inválido e a tarifa será ressarcida no saldo em ate 48 horas.

Além do QR Bus, seguem como formas de embarque nos coletivos o Vale-Transporte, Bilhete Único ou Carteirinha Estudantil.