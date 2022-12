Uso de máscaras volta a ser obrigatório em escolas e transportes públicos em Barbalha

Nesta segunda-feira (5), a Prefeitura de Barbalha divulgou um novo decreto, que retoma a obrigatoriedade do uso de máscaras em escolas e equipamentos públicos. O documento faz parte das medidas adotadas para combater a propagação de Covid-19 no município.

Entrando em vigor a partir desta terça-feira (6), a determinação valerá até o dia 12 de dezembro, e recomenda o uso da máscara no transporte público e seus locais de acesso. A medida também vale para eventos festivos, e espaços fechados ou com aglomeração.

O documento ainda sugere que estabelecimentos comerciais ofereçam, aos clientes, meios de higienização individual, como local para lavagem das mãos e álcool gel 70%.

De acordo com publicação no site do órgão, a decisão foi tomada na última sexta-feira (2), após reunião do Comitê Técnico-Científico de Combate à Covid-19.

CASOS DE COVID EM BARBALHA

Conforme dados disponíveis na plataforma IntegraSUS, Barbalha registrou 370 casos de Covid durante o mês de novembro, sem nenhum óbito. Já em Dezembro, o município ainda não apresentou pessoas diagnosticadas com a doença.

No total, a cidade teve 11.978 casos registrados e 214 mortes em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia.

A prefeitura recomenda que, em caso de suspeita, o paciente se dirija ao Centro de Saúde Dr. Leão Sampaio, onde poderá realizar o teste para Covid gratuitamente.

A unidade de saúde fica localizada na Rua Divino Salvador, sem número, no Centro de Barbalha, e funciona das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h de segunda à sexta-feira. Aos sábados, o local realiza atendimentos das 8h às 11h.