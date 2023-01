Uso de máscaras deixa de ser recomendado em locais fechados e transportes coletivos no Ceará

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, declarou, nesta quinta-feira (19), que o uso de máscaras deixa, a partir de agora, de ser recomendado em locais fechados com aglomeração e nos transportes coletivos em todo solo cearense. O anúncio veio por meio das redes sociais, logo após nova reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19.

"Continuamos com um baixo número de casos e óbitos, o que demonstra que o quinto ciclo da doença chegou ao fim", pontuou Elmano na publicação. A nova decisão deve ser publicada em breve em decreto no Diário Oficial do Estado, oficializando o novo posicionamento.

Veja o anúncio completo:

Com isso, a recomendação prevê a utilização de máscara apenas em casos muito específicos, assim como nas unidades de saúde cearenses. "Continua apenas para idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e, principalmente, todas aquelas que estejam com sintomas gripais", reforçou.

Período de chuvas e vacinação

Após a nova determinação, Elmano também lembrou do início do período de chuvas no Ceará, alertando que este é o começo do ano letivo, época do ano em que os casos de viroses respiratórias acabam se multiplicando com maior força em todos os municípios.

"É fundamental manter o esquema vacinal em dia, sobretudo para as crianças. O Comitê volta a se reunir em um mês", finalizou o governador.