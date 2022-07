Unifor oferta educação de qualidade a comunidades em vulnerabilidade social

Destaque entre as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a Universidade de Fortaleza (Unifor) abre cada vez mais espaço para a responsabilidade social. Acreditando na missão da educação, presente nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a Unifor oferece formação profissional e promove ações de educação e qualidade de vida a crianças, jovens e adultos em vulnerabilidade social no Ceará

A Escola Yolanda Queiroz e o Centro de Formação Profissional (CFP) são as iniciativas ilustradas no quadro Canal Unifor desta semana, no programa Conexão Verdinha. As práticas são prestadas de forma gratuita à comunidade com apoio de editais e processo seletivo com requisitos acessíveis ao perfil das comunidades.

Com apresentação de Eliziane Correia, o quadro é transmitido de segunda a sexta-feira, às 9h30, e traz informações sobre os serviços e histórias de vidas transformadas pelos dois equipamentos.

Educação para transformar vidas

Inaugurada em 1982 e mantida pela Fundação Edson Queiroz, a Escola de Aplicação Yolanda Queiroz oferece educação gratuita e de qualidade a cerca de 540 crianças do ensino infantil e fundamental. Boa parte dos alunos moram em comunidades circunvizinhas à Universidade de Fortaleza dentro do bairro Edson Queiroz. A escola também atende filhos de colaboradores da instituição. Ao realizarem a matrícula, os alunos recebem gratuitamente material escolar, refeições e fardamento.

Diretora da escola há 11 anos, a professora Mônica Galeão acredita na educação como exercício da cidadania. “O objetivo da escola é formar cidadãos críticos e atuantes para uma sociedade mais justa e democrática, respeitando a individualidade de cada um sem distinção de qualquer espécie”, afirma.

Atualmente, Mônica é responsável por liderar uma equipe de 41 funcionários, sendo 28 professores, 1 diretora, 1 coordenador pedagógico, 1 secretária escolar, 1 cozinheira, 1 auxiliar de cozinha, 2 seguranças e 5 apoios de serviços gerais.

A programação de atividades da Escola Yolanda Queiroz envolve uma matriz curricular enriquecida com atividades diversas como informática educativa, artes plásticas, música, leitura e educação física. A escola também é palco de projetos especiais, dentre eles o Criarte, que celebra o encerramento do ano letivo, e tem convênios com grandes instituições de ensino particular para promoção de estudos aos alunos.

“A educação é feita com qualidade, de maneira que os alunos sejam estimulados a buscar o conhecimento. Também promovemos qualidade de vida através da afetividade e das diversas atividades que fazem parte da rotina escolar, assim como as extracurriculares (orquestra de sanfonas, violino, flauta transversal, piano e coral infantil), que contribuem para o desenvolvimento pleno do aluno”, exemplifica Mônica.

O equipamento também é campo de prática de estágio para alunos dos cursos do Centro de Ciências da Saúde (CCS), como Educação Física e Psicologia.

As matrículas na escola acontecem mediante edital próprio, lançado entre os meses de outubro e novembro. No documento, é possível encontrar todos os pré-requisitos necessários para a inscrição dos futuros alunos, assim como a quantidade de vagas disponibilizadas para cada série.

A Escola Yolanda Queiroz atende crianças de 4 a 12 anos de idade, contemplando as séries do Infantil IV, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental Séries Iniciais. Após o período de inscrição, uma visita é marcada para conhecer as crianças inscritas e suas famílias a fim de realizar a matrícula.

Ao todo, mais de 20 mil crianças já passaram pela Escola Yolanda Queiroz ao longo dos últimos quarenta anos. Para a professora Mônica, o apoio da escola desde tenra idade é fundamental para potencializar os alunos e entregar novas perspectivas de vida.

“São alunos com diferentes particularidades e desafios a serem enfrentados. O apoio da escola é primordial para a transformação dos alunos, visto que acreditamos no potencial de cada um deles, fazendo-os acreditar que são capazes e buscarem o que realmente querem”, declara.

Mais chances no mercado de trabalho

Além da promoção de educação de qualidade, a Unifor oferece formação profissional para facilitar a busca pelo primeiro emprego. Criado em 2002, o Centro de Formação Profissional (CFP) é uma iniciativa da Fundação Edson Queiroz com objetivo de preencher a lacuna na força de trabalho especializada e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Ceará.

Legenda: Mais de 46 mil pessoas já foram beneficiadas pelo CFP Foto: Ares Soares

O projeto promove cursos técnicos e profissionalizantes inteiramente gratuitos para auxiliar na profissionalização de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“A sua criação preenche a missão da Unifor de compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão ao envolver projetos comunitários com impacto positivo na região”, afirma o professor Marcus Mauricius Holanda, chefe da Divisão de Responsabilidade Social da Unifor.

Ainda segundo Marcus, os cursos ofertados têm alta procura devido ao seu currículo sempre atualizado e voltado às principais tendências do mercado. Entre as opções estão auxiliar administrativo, operador de caixa, decorador de eventos, contabilidade básica, recepcionista de eventos, vendedor lojista, auxiliar de RH, assistente de controle de qualidade, secretariado básico, higienização e manipulação de alimentos, atendimento em hotelaria, cuidador de idoso, e muito mais.

Desde sua criação, cerca de 46.259 pessoas foram beneficiadas pelo centro. Em 2021, o número chegou a 3.823. No primeiro semestre deste ano já foram ofertadas 52 turmas, beneficiando 2.587 pessoas.

As inscrições ocorrem quatro vezes ao ano, de forma online, em datas e horários previamente divulgados, até atingir o limite de vagas de cada curso. O link das inscrições pode ser acessado pelo site da Universidade de Fortaleza (www.unifor.br)

Os requisitos são ensino Fundamental completo, idade a partir de 16 anos, renda mensal equivalente de até um salário-mínimo, não ter vínculo com universidade, comprovação de situação de vulnerabilidade social (poucos recursos financeiros e pouco acesso a oportunidades).

Junto ao treinamento profissional, os alunos também recebem apoio do Núcleo de Orientação e Inclusão ao Mercado de Trabalho de Fortaleza, por meio de ações comunitárias voltadas ao protagonismo individual, inclusão e empreendedorismo na sua carreira profissional.

Para o professor Marcus, a importância de manter um equipamento como o CFP está na promoção de qualificação profissional que se tornou um dos principais requisitos para conquista de oportunidades dentro do mercado de trabalho para os mais jovens e menos experientes.

“A capacitação amplia as possibilidades para que aqueles profissionais que almejam um posicionamento melhor conquistem as vagas desejadas. Por isso, a importância do projeto que fornece de forma gratuita e com qualidade essa oportunidade para milhares de pessoas há mais de vinte anos”, explica.

Conheça mais sobre a Escola Yolanda Queiroz e o Centro de Formação Profissional (CFP) em:

https://unifor.br/web/guest/responsabilidade-social