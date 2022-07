Unifor lança Guia de Profissões gratuito com dicas sobre carreiras e cursos

Escolher uma carreira envolve analisar afinidades, mas também observar o mercado e encontrar uma faculdade de boas referências. Pensando em ajudar os estudantes que estão em fase de escolha profissional, a Universidade de Fortaleza (Unifor) disponibiliza gratuitamente um Guia de Profissões on-line com mais de 30 carreiras que podem ser iniciadas na instituição. A publicação pode ser baixada neste site.

O Guia traz detalhes sobre os cursos, indica possibilidades de atuação e tira dúvidas sobre as carreiras mais procuradas pelos estudantes. A publicação destaca ainda os diferenciais de fazer a graduação na Unifor, listando vantagens que podem se tornar decisivas na hora de escolher determinado curso.

No curso de Ciências Econômicas, por exemplo, o aluno pode concluir duas graduações em cinco anos: Ciências Econômicas e Comércio Exterior. Pode ainda obter dupla titulação estrangeira pela parceria com o Deggendorf Institute of Technology (Alemanha) e cursar mais de 10 disciplinas em língua inglesa.

"O Guia de Profissões apresenta, de uma forma consolidada, inúmeras informações relativas aos diversos cursos e a atuação profissional", afirma Juliana Mamede, professora e coordenadora do curso de Direito da Unifor. Ela recomenda o que considerar na hora de escolher uma formação.

“É inquestionável que o discente deve buscar uma qualificação técnica de excelência. Contudo, ele não pode olvidar outras questões que são de extremo relevo no seu processo de formação, tais como: as oportunidades de inserção no mercado profissional; a formação de networking; os aspectos humanísticos, como a empatia e o acolhimento; a organização institucional; as atividades e oportunidades criadas pela instituição de ensino; o envolvimento da instituição com a pesquisa científica e responsabilidade social”, elenca a coordenadora.

Referência

Em 2022, a Unifor foi destaque brasileiro na organização britânica Times Higher Education (THE), referência em avaliação de ensino científico. A edição 2022 do THE Impact Rankings, colocou a instituição como referência em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A classificação considerou 1.406 instituições em nível global. Um total de 48 instituições brasileiras foram avaliadas.

O ranking aponta ainda um aumento de posição da Unifor no índice referente à “Paz, Justiça e Instituições Eficazes”, em que a Universidade passa a ocupar a posição “101–200” em relação a 809 Instituições de Ensino Superior (IES) participantes. O resultado reflete o engajamento com iniciativas como o Projeto Cidadania Ativa e o Centro de Formação Profissional, além de ações conjuntas com a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado.

Na área da pesquisa, a Unifor também se destaca. Houve elevados investimentos em pesquisas sobre o novo coronavírus, incluindo a participação no consórcio de instituições públicas e privadas brasileiras responsável pelo desenvolvimento do capacete Elmo, referência nacional no tratamento de pacientes com Covid-19.

“As oportunidades ofertadas pela Universidade de Fortaleza são incontáveis, uma vez que além de considerar uma formação técnica de excelência, com amplos espaços e oportunidades voltados à formação discente, a partir da conjugação entre teoria e prática, ela prima pela formação cultural e humanística do discente, bem como pela colocação de seus egressos no mercado de trabalho”, pontua Juliana Mamede.

“Nesse sentido, a Universidade abre caminhos para os seus discentes através das práticas esportivas; de uma formação cultural; de preparação para atuação no mercado internacional, a partir das oportunidades de intercâmbio; de programas de financiamento estudantil, que compreende políticas de desconto que atende públicos distintos; das atividades de extensão, que permitem ao aluno vivenciar o exercício da profissão ao longo de seu percurso acadêmico; e da concessão de incentivos para o desenvolvimento de pesquisas científicas”, finaliza.

Saiba mais sobre os cursos da Unifor, baixando o Guia de Profissões.