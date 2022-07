Tripulante filipino sofre AVC em navio e é socorrido em hospital de Fortaleza

Um tripulante filipino, do navio mercante panamenho “Puffin Arrow”, precisou ser socorrido após suspeita de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O trabalhador foi resgatado por meio de uma aeronave, que o transportou até a Base Aérea de Fortaleza.

De acordo com informações da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE), a evacuação aeromédica aconteceu na última terça-feira (12) e foi coordenada pelo Salvamar Nordeste, sediado no Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN).

Ao receber a solicitação de assistência médica do navio, o Salvamar Nordeste iniciou uma operação de busca e salvamento e, em coordenação com a Força Aérea Brasileira, recebeu o apoio de uma aeronave, que resgatou o tripulante a bordo.

A equipe da Capitania dos Portos do Ceará acompanhou o desembarque do paciente na Base Aérea de Fortaleza. Ele foi encaminhado, de ambulância, até um hospital da capital cearense para o atendimento médico necessário.