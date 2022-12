Estudante de escola pública se destaca em Olimpíada de Astronomia e Astronáutica

Estudante da rede municipal desde a creche, Lucas Raí Nogueira Prudêncio Ferreira, de 11 anos, se prepara para deixar a escola onde estuda, no Bairro Siqueira, para ingressar em uma de tempo integral. Vai levar consigo a paixão por Matemática e Ciência, que fez o aluno se destacar como medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), edição 2022.



A história do Lucas, estudante do 5º ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Prof. José Círio, é o foco do segundo episódio da Série Terra de Sabidos, que será lançada dia 28 de dezembro no Youtube do Diário do Nordeste. Ao todo, serão 10 episódios com histórias de sucesso de alunos da rede pública de ensino.



Confira a seguir o teaser do 2º episódio da série Terra de Sabidos, projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Clique aqui e confira a playlist