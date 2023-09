Terceiro episódio de “Nenhuma a menos” mostra os sinais de uma relação abusiva

Com histórias de mulheres que romperam com ciclo de violência e hoje escrevem uma nova história de vida, a série documental Nenhuma a menos chega ao terceiro episódio, abrindo caminho para o debate sobre os indícios de uma relação abusiva.

A protagonista deste episódio é a vendedora e bordadeira Tereza de Albuquerque, de 26 anos. No vídeo, ela conta como deu início a relação tóxica que viveu ainda muito jovem. “No começo nunca é algo escancarado, não começa diretamente com uma agressão”, constata.

A série abre espaço de fala para especialistas como Raffaela Castelo Branco, Coordenadora do Centro de Referência da Mulher Francisca Clotilde. Ela destaca um dos sinais do relacionamento abusivo. "Geralmente são relações em que o parceiro invade a privacidade da companheira. No começo vem mascarado com cuidado excessivo”. Até chegarem as ameaças mais diretas, como explica Alessandra Guedes, Delegada da Polícia Civil.

A série Nenhuma a Menos está na 3a temporada, como parte das ações do Projeto Elas, uma campanha do Sistema Verdes Mares de combate à violência contra a mulher.