Supletivo é oportunidade para concluir os estudos e ingressar no ensino superior

A busca por um diploma e o desejo de uma educação de qualidade não têm prazo de validade. Quem precisa de mais uma chance para concluir os estudos e conquistar uma vaga no ensino superior encontra essa oportunidade em cursos supletivos.

Acreditando que nunca é tarde para aprender e crescer profissionalmente, o professor João Oliveira se tornou referência nacional na Educação para Jovens e Adultos (EJA). Em junho de 1995, criou o Colégio J. Oliveira, uma escola que ajuda pessoas que buscam concluir os estudos, mesmo que fora do tempo regular da educação básica.

“Eu era professor em algumas escolas particulares e percebi que muitos alunos desistiam ou eram reprovados e não tinham oportunidades para voltar à sala de aula. Naquele tempo, não havia escolas que oferecessem esse tipo de apoio. Então, eu decidi criar um curso livre para preencher essa lacuna”, conta João.

Na modalidade de supletivo, a educação é inclusiva e flexível. O ensino fundamental pode ser concluído a partir dos 15 anos e o ensino médio, a partir dos 18 anos. Não há limite de idade para concluir os estudos, possibilitando que pessoas de todas as idades realizem o sonho de obter um diploma.

“A Lei de Diretrizes de Bases da Educação, de 1996, criou a educação de jovens e adultos, conhecida como supletivo, e isso foi fundamental. O trabalho que realizamos ajuda pessoas de todas as classes sociais a se reintegrar ao mercado de trabalho e ao ensino superior. A educação deve ser inclusiva e oferecer oportunidades a todos, independentemente das dificuldades pessoais ou econômicas”, explica o professor.

Focado em promover melhores condições de aprendizado e desenvolvimento para pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais, o supletivo criado pelo professor João Oliveira já formou milhares de alunos e está sempre em busca de expandir os horizontes, não só da instituição, mas também dos discentes.

Modalidades de supletivo

O Colégio J. Oliveira oferece duas modalidades de curso supletivo para atender às necessidades de cada aluno: presencial e à distância (EaD). A presencial é disponibilizada em três bairros da cidade – Aldeota, Centro e Messejana – enquanto o curso EaD é oferecido pelo CIEJA, uma instituição vinculada ao Colégio, permitindo que o aluno estude de qualquer lugar e a qualquer hora.

A duração dos cursos supletivos é significativamente reduzida em comparação ao ensino regular. O ensino fundamental pode ser concluído em 6 a 24 meses, dependendo do nível de escolaridade já alcançado, enquanto o ensino médio pode ser completado em 6 a 18 meses. O conteúdo é compatível com o que é cobrado em exames nacionais e vestibulares, eliminando a necessidade de cursos adicionais. Assim, ao se formar pelo supletivo, o aluno pode escolher se especializar profissionalmente ou buscar seguir nos estudos e ingressar no ensino superior.

Motivação para não desistir

Uma das vantagens do curso supletivo é o apoio que os alunos recebem para seguirem buscando o sonho de crescer profissionalmente. “Quando um aluno procura nossa escola, geralmente ele perdeu o estímulo anteriormente. Na nossa instituição, fazemos questão de oferecer um ambiente acolhedor e motivador. Desde a recepção até a equipe de professores, todos trabalham para que o aluno se sinta apoiado e encorajado a recuperar o tempo perdido”, reforça o diretor.

Para que o aluno não se sinta desmotivado por dificuldades em algumas disciplinas, são oferecidas avaliações e atividades práticas para que ele possa superar desafios e encontrar aptidão profissional. “O objetivo é garantir que o aluno se sinta estimulado e preparado para ter sucesso na vida, seja como profissional ou empreendedor”, finaliza João Oliveira.

