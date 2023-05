Terceira edição da exposição Render-CE será lançada nesta quinta (4)

Tem início nesta quinta-feira (4), às 17 horas, no shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, a terceira edição do Render-CE. O projeto de artesanato cearense é coordenado pela ex-primeira-dama do Estado, Renata Jereissati, e resulta de uma parceria de cocriação entre a Loja do Bem e a Universidade de Fortaleza (Unifor).

Neste ano, segundo a organização, a exposição terá o tema "Ceará em cores e linhas". Inspirada na obra do artista Mário Sanders, a tipologia — renda de bilros — é trabalhada pelas rendeiras da Prainha, em Aquiraz, na Região Metropolitana da Capital.

Estão envolvidos no projeto 16 rendeiras da Prainha e 12 alunos da Unifor, que expõem 17 produtos como artigos de decoração, vestimentas e bolsas.

Legenda: A exposição fica disponível até o fim deste mês de maio. Foto: Divulgação/Iguatemi Bosque

A exposição fica aberta ao público até o fim deste mês, na praça do artesão.

Serviço

Lançamento da exposição 'Ceará em cores e linhas'

Quando: 4 de maio

Onde: Praça do artesão, no shopping Iguatemi Bosque

Horário: 17h