Quem é o rapper que canta sonhos e rimas em ônibus de Fortaleza para divulgar arte e ajudar família

Paralela à pressa imposta nos deslocamentos por Fortaleza, está a agilidade espontânea no encontro das palavras do rapper Patrício dos Santos, de 26 anos. Na rima, o poeta se conecta com as pessoas - em um período de isolamento acentuado -, com o sonho de se profissionalizar na arte e o de ajudar no sustento diário.

“Quando ligo a caixinha de som, começo a rimar, brinco com um, elogio o outro, as pessoas acabam sorrindo. Às vezes uma pessoa está sentada, com a cara fechada, e abre o riso assim sem nem querer”, observa sobre o cotidiano.

Os ônibus se tornaram ambiente de trabalho para declamação de poesia e vendas de doces e amendoim em 2017. No começo do último ano, Patrício encontrou o formato com que mais se identifica. As rimas levam elogios e reflexões sobre desafios urbanos como desigualdades sociais.

“Fui com um colega dentro do coletivo, ele trabalhava com Freestyle (da música rap), comecei a trabalhar com ele e foi tipo um amor”, reflete. Desde então, a rotina de rimas acontece no período de 7h às 17h com abordagem feita em cerca de 15 ônibus.

As vivências nas ruas trazem o desgaste físico, mas acontecem no rumo dos anseios do rapper. “A motivação, primeiramente, é Deus, os meus sonhos, de conseguir lançar uma música, e a minha família. O meu sustento, não deixar faltar nada em casa”, destaca.

Legenda: As rimas levam elogios e reflexões sobre desafios urbanos como desigualdades sociais Foto: Natã Rocha de Souza/Arquivo pessoal

Patrício dependia exclusivamente do ofício nos ônibus para manter a casa onde vive com a esposa. No último mês, também conseguiu um emprego formal como padeiro. Mas, com a divulgação musical na internet, não deixa a arte em segundo plano.

"É uma coisa que eu não quero abandonar, porque o trabalho no coletivo é algo maravilhoso, se torna uma terapia, vou sempre que possível, no tempo livre e nas folgas. Estar no coletivo mostrando minha arte e recebendo o carinho do pessoal", comenta sobre o trabalho nos ônibus.

Referências na música e na vida

Mesmo sem uma rota definida para as abordagens nos coletivos, o artista conhece as linhas com maior movimento nas Avenidas João Pessoa, 13 de Maio e Washington Soares. Em cada ônibus, são cerca de 15 minutos entre as rimas e a contribuição voluntária.

"A população colabora bastante com o nosso trabalho, porque quando a gente chega ali pra começar, geralmente tem um fluxo grande de divulgadores (ambulantes)”, percebe.

As inspirações na música são importantes na caminhada diária do artista com impacto na vida pessoal. São fontes os rappers Sabotage e Marcelo D2, além dos grupos Racionais MC’s, O Rappa e Charlie Brown Jr.

Patrício dos Santos Rapper Ouvindo as músicas do Chorão eu vi conselhos que nem meu pai mesmo me dava, sabe? Então isso foi uma das maiores referências

Relevância da arte

Patrício costuma ouvir palavras de incentivo e de agradecimento por quebrar a tensão da rotina nos coletivos. Entre os relatos, alguns se destacam.

“Um dia quando eu cheguei em casa de noite, que eu fui olhar meu Instagram, tinha a mensagem de uma menina agradecendo pelo trabalho, porque antes de eu entrar no coletivo ela estava começando a ter uma crise de ansiedade”, lembra.

Legenda: As interações com os passageiros são positivas e motivam o trabalho Foto: Natã Rocha de Souza/Arquivo pessoal

Por meio da arte surgem histórias criadas com pessoas desconhecidas, mas ligadas pelas carências humanas. “É muito massa você chegar e levar alegria e o povo retribuir com palavras de incentivo ou com palavras de boa fé, sabe? Dizendo para não desistir e isso é gratificante”.

