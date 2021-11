Entre corredores vazios, vigilante espera há mais de 600 dias por retorno de alunos ao IFCE

Ao passar pela catraca, os corredores, antes ocupados por vozes de quem está no caminho até o diploma, estão silenciosos há mais de 600 dias no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em Fortaleza. Lá, há seis anos Eliete Vasconcelos, 40, integra a equipe de vigilância onde agora torce pelo retorno de estudantes e professores com quem trocava conversas e mantinha laços de confiança no processo de formação profissional.

No IFCE, Campus Fortaleza, estão matriculados 6.423 estudantes neste semestre letivo e, desde 18 de março de 2020, o instituto não tem aulas presenciais. A instituição oferece vagas no ensino médio, técnico e formações no ensino superior.

Desde de julho do ano passado, as aulas acontecem de forma virtual, mas um grupo de 26 concludentes deve voltar a frequentar o local para terminar as atividades em laboratórios.

“Eu saí de férias e a escola estava funcionando plenamente, mas quando eu retornei estava parada. Encontrei só a equipe de vigilância e foi um vazio muito grande, porque acabou aquele fluxo de gente”, lembra sobre março de 2020, quando as unidades de ensino fecharam.

Eliete observa o pátio central vazio - bem diferente de quando a fila para o lanche ia de uma ponta à outra. Na piscina antes agitada por quem aprendia a nadar ou treinava para competições, agora há calmaria.

“Estamos na expectativa pelo retorno porque a gente sente falta. Apesar da gente trabalhar bastante quando os alunos estão aqui, é um trabalho satisfatório”, pondera.

Legenda: Mesmo adaptada, Eliete destaca solidão da ausência dos estudantes Foto: Thiago Gadelha

Entre as demandas da rotina anterior, a profissional da segurança também atuava como abrigo de vivências. “A gente guarda as histórias dos alunos, porque às vezes eles chegam para conversar, a gente acaba virando amigos deles”.

A vivacidade do local acontece porque “tem muito rodízio, a gente pega turmas dos três turnos, é muita gente”.

O olhar tímido de Eliete contrasta com a voz firme e a disposição para lidar com as demandas da instituição no que, nesse processo, tornou-se líder da equipe composta por 12 guardas. “Para mim é tranquilo, porque eu já conheço bem o sistema, as normas, e todo mundo é comprometido com o trabalho”, frisa.

Da recepção aos departamentos estudantis, a vigilante forma vínculos também com os demais profissionais da educação. “Quando a gente fica um tempo em um setor, a gente meio que cria uma intimidade com os professores, estamos sempre abrindo salas e resolvendo coisas”.

Essa proximidade fica evidente quando, durante a entrevista, um membro da gestão escolar descobre sobre a reportagem enquanto passa no corredor e deixa um elogio. “Se eu tivesse 10 Elietes aqui eu não teria problema nenhum. Apesar de que ela vale por 10”.

Legenda: Entre os intervalos, o burburinho das conversas e até músicas com violão faziam parte do cotidiano Foto: Thiago Gadelha

Rotina ainda afetada pela pandemia

Entre a casa no bairro José Walter e a Avenida 13 de Maio, onde trabalha, são cerca de 15 km percorridos de ônibus na semana e de moto nos plantões. Eliete vive com o marido e a filha de 19 anos, estudante de Psicologia.

No cotidiano de 12h trabalhadas para 36h de intervalo, a vigilante ouve as conversas sobre engenharias, química, eletrônica, mas a área da informática é que desperta o desejo de dar continuidade à formação.

Eliete Vasconcelos Líder da vigilância Eu deixei de estudar quando minha filha nasceu, já são praticamente 20 anos e retornar fica muito difícil, sempre fico adiando e acabo não fazendo

Eliete atualmente acompanha a realização de fotos de formatura no Campus, mas já presenciou colações de grau e celebrações anteriores à pandemia. Durante as conclusões de curso, ela também percebe a participação da formação estudantil.

“Os alunos mesmo falam com a gente nesse sentido, a gente vira ‘tia’ de todo mundo, às vezes na rua eles reconhecem a gente e conversam. Ficamos com uma família”, reflete. Na sua análise, a instituição já está adequada para o retorno, pelo qual anseia, com segurança.