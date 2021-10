IFCE aprova retorno gradual de atividades presenciais

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) retomará de forma gradual suas atividades presenciais, incluindo as aulas. A decisão ocorreu durante a 64ª reunião do Conselho Superior do IFCE (Consup), nesta quarta-feira (13).

A data de retorno será definida por cada campus, por meio da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP), considerando indicadores da respectiva cidade em relação à pandemia de Covid-19.

Atualmente, a instituição está na fase 1 do Plano de Retorno Gradual das Atividades Presenciais, com atividades esporádicas e excepcionais sendo realizadas presencialmente.

Protocolos serão seguidos

Após avanço para a fase 2, fica autorizada a realização de aulas práticas presenciais, de forma escalonada e opcional aos estudantes, seguindo protocolos de segurança sanitária.

Segundo o IFCE, a ideia é considerar as especificidades de cada unidade, do contexto da cidade em que está situada, estrutura e indicadores, dando autonomia às comissões internas de saúde. Na fase 3, estão previstas atividades como aulas teóricas e práticas esportivas. A fase 4 será a retomada total.