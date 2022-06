Público que recebeu vacina da Janssen já pode receber terceira dose em Fortaleza

Quem tomou as duas doses do imunizante Janssen já pode tomar a dose de reforço em Fortaleza. Ao Diário do Nordeste, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que segue a norma técnica do Ministério da Saúde.

A recomendação da Pasta federal de saúde é que sejam usadas as vacinas AstraZeneca, Pfizer ou Janssen. O Ministério anunciou a novidade na segunda-feira (20).

A norma técnica do Ministério da Saúde informa que:

18 a 39 anos: deverá receber um segundo reforço (terceira dose) quatro meses após o primeiro reforço;

40 anos ou mais: deverá receber um terceiro reforço (quarta dose) quatro meses após o segundo reforço

Anteriormente, pessoas com mais de 18 anos que receberam o imunizante da Johnson & Johnson deveriam aguardar dois meses para receber o primeiro reforço. Já as pessoas com mais de 50 anos estavam liberadas para receberem a segunda dose de reforço quatro meses depois.

Ministério da Saúde Noa Técnica Nº 177/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS Todos os indivíduos que receberam como esquema primário a vacina Janssen (Dose Única), entre 18 e 39 anos de idade estão orientados a receber um segundo reforço e, todos os indivíduos de 40 anos e mais, estão orientados a receber um terceiro reforço, igualando o quantitativo total de vacinas referentes aos demais esquemas vacinais com vacinas COVID-19.

Onde tomar a dose reforço da Janssen em Fortaleza?

De acordo com a SMS, a programação diária com os locais de aplicação é divulgada no Portal da Prefeitura de Fortaleza.

Conforme o site do município, em publicação nesta quinta-feira (23), a imunização da terceira e quarta dose pode ser recebida no Centro de Eventos (drive), Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, Sesi Parangaba e postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19