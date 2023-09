Projeto Elas realiza última edição do ano da Feira Mulher em Foco no dia 7 de outubro

Com o objetivo de dar mais visibilidade e crescimento para negócios femininos, o Projeto Elas realiza mais uma edição da Feira Mulher em Foco, no dia 7 de outubro (sábado), das 17h às 22 horas, na Praça Luíza Távora. Esta será a última do ano, fechando um cronograma de ações que buscam reforçar autonomia, inclusão e empoderamento de mulheres.

“O Projeto Elas é uma das mais importantes bandeiras levantadas pelo Sistema Verdes Mares hoje”, destaca Rayana Gadelha, uma das idealizadoras do projeto. “E falar da Feira Mulher em Foco é falar sobre inclusão, autonomia e empoderamento. Em três anos de Projeto Elas, fizemos cinco edições da Feira Mulher em Foco, um projeto que vem crescendo a cada ano, com a realização de mais edições da feira, chegando em mais bairros de Fortaleza, oportunizando, cada vez mais, visibilidade e crescimento para mulheres micro e pequenas empreendedoras de vários segmentos”, avalia a gestora.

Além de proporcionar canal de vendas para mulheres empreendedoras, o Projeto Elas capacita mulheres para iniciar uma atividade profissional. No mês de setembro, 15 mulheres passaram pelo curso de manicure e elas estarão na feira, tendo o primeiro contato com o público após o curso.

A feira será realizada pela primeira vez na Praça Luíza Távora, em resposta às demandas das próprias participantes que desejavam estar presentes em espaços mais centrais da cidade. No total, o local receberá 22 estandes de empreendedoras dos segmentos de gastronomia, moda, artesanato e acessórios e diversos. Com expectativa de receber mil pessoas durante o evento, segundo os organizadores, o evento contará com programação cultural, prioritariamente conduzida por mulheres, e serviço de design de sobrancelha, no espaço de beleza.

Novidades da programação

Na última edição da Feira Mulher em Foco, a Central de Artesanato do Ceará (CEART) estará com um estande para emissão da Identidade Artesanal. O serviço é gratuito, mas é necessário que o artesão apresente documentação como RG, CPF e comprovante de residência, além de uma peça pronta e material para teste de habilidade. “O artesão cadastrado tem direito a hospedagem gratuita na Casa do Artesão Cearense, isenção do ICMS na venda de peças e acesso à cursos capacitações”, informa Lorena Santos, do setor Eventos e Projetos da CEART.

Quem participa da feira

Programa Nossas Guerreiras

Projeto Costurando o Futuro

Grupo produtivo Criart

Grupo de Mulheres Brilho da Lua

Rede Ubuntu

Instituto ACRE

Feira Negra de Fortaleza

Coletivo Raízes da Periferia / EcoRaiz

Ayrles Carreiro Doceria

A moda da Chef

Imperius

Kialy Arts Resina

Raposinha Camisaria

Art Kokama

Programação cultural – 17h às 22h

17h às 22h – Dj Maria Tavares

18h às 18h20 – Apresentação do Grupo Superação (dança com mulheres da melhor idade)

19h às 19h20 - Entrega dos certificados para as alunas do curso de Design de sobrancelha

20h às 21h – Apresentação do Coletivo Batuque de Mulher

Serviço:

Projeto ELAS – Feira Mulher em Foco

Local: Praça Luíza Távora – Central de Artesanato do Ceará - CEART

Endereço: Avenida Santos Dumont, 1546 - Aldeota

Data do evento: 07 de outubro de 2023 (sábado)

Horário do evento: 17h às 22h

Entrada gratuita