Prefeito Sarto diz que obra 'projeto Beira-Rio' ainda não foi entregue porque Enel não ligou energia

O prefeito do município de Fortaleza José Sarto (PDT) revelou nesta sexta-feira (25) o motivo do 'Projeto Beira-Rio', iniciado em agosto de 2020, ainda não ter sido entregue à população. De acordo com o gestor, há 15 dias a parte da engenharia está pronta, mas falta a Enel ligar a energia no local.

A queixa de Sarto aconteceu enquanto ele inaugurava o 23º Centro de Educação Infantil, desta atual gestão. "Já noticiei a empresa e eu quero crer que eles nos deem este presente no Natal. Já está tudo terminado, tudo pronto. Queria inaugurar hoje, mas não foi possível", disse o gestor.

Por nota, a Enel informou que irá enviar uma equipe ao local "para realizar vistoria nas instalações para a medição, de responsabilidade do cliente, para seguir com a ligação". A distribuidora explicou que caso as instalações feitas pelo cliente estejam de acordo, ligarão. Se não, devem orientar para normalizar e fornecer a energia.

Legenda: As intervenções do 'projeto Beira-Rio' começaram em agosto de 2020 com intuito de levar à população melhorias em todo o entorno da orla da Barra do Ceará. Foto: Divulgação/Prefeitura

A Prefeitura afirma ter ofício com data de 22 de abril solicitando a ligação da energia

O QUE SARTO DISSE

O prefeito diz que vem insistindo com a Enel para que eles façam a ligação. "São 30 quiosques, 10 boxes e vários ambulantes que precisam da energia. Como vai vender um produto gelado? É praia, sol... Peço também aos vereadores que se manifestem, porque afinal de contas a gente paga a tarifa de iluminação pública para ser traduzida em serviços públicos. Agora já demora mais do que o esperado", reclamou.

Legenda: "Ao todo são 33 mil metros quadrados de área com espaços para corridas e caminhadas, academia ao ar livre, além da instalação de duas quadras poliesportivas e três quadras de areia para esportes à beira-mar. O novo espaço passou a contar também com bicicletários, 31 vagas para estacionamento e posto de guarda-vidas", segundo a Prefeitura Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

SOBRE O PROJETO

As intervenções do 'Projeto Beira-Rio' começaram em agosto de 2020 com intuito de levar à população melhorias em todo o entorno da orla da Barra do Ceará. Na época, a previsão para o fim das obras era de 12 meses.

São cerca de 33 mil m² de área a serem contemplados com a requalificação que inclui, além da rua José Roberto Sales, as avenidas José Lima Verde e Ulisses Guimarães. A obra está orçada em R$ 11 milhões.

Conforme a Prefeitura, estão inclusas na obra a implementação de quadras de areia, pavimentação, projetos paisagísticos e quiosques. Além de bicicletários, vagas de estacionamento e a revitalização da Praça Santiago, conhecida como o Marco Zero de Fortaleza.

Legenda: A obra está orçada em R$ 11 milhões. Foto: Divulgação/Prefeitura

No último mês de março, o titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, visitou a obra e destacou que, na época, mesmo ainda incompleta, a requalificação já propiciava benefícios para a sociedade e para a economia local.

“Essa é uma das mais importantes obras de requalificação urbanística que estamos fazendo, pois a área do Beira Rio tem uma vista linda e um potencial turístico gigantesco. Já percebemos as pessoas felizes com a obra. Elas usam o calçadão para passear e se divertir, e os comerciantes já estão conseguindo fazer mais dinheiro”, disse o secretário há alguns meses.

