Pneumonia causa mais de 3 mil internações por mês no Ceará; veja sintomas e prevenção

Tosse “cheia”, febre, dor no peito, mal estar. Os sintomas, apesar de genéricos, podem indicar uma doença que leva, por mês, mais de 3 mil pessoas a leitos de internação no Ceará: a pneumonia.

Causada por vírus (como coronavírus e influenza, por exemplo), bactérias ou fungos, a infecção afeta o sistema respiratório de forma severa, podendo levar não só à hospitalização, mas à morte – principalmente de idosos.

397 pessoas, em média, morrem por pneumonia todo mês no Ceará, de acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) de janeiro a agosto deste ano.

O médico pneumologista Ricardo Coelho Reis, presidente da Sociedade Cearense de Pneumologia e Tisiologia, alerta que a doença “não é um evento comum” e que, quando acontece, “precisamos procurar algum fator de risco associado”.

“Os fatores principais são os extremos de idade: o sistema imunológico de crianças ainda é imaturo, e o dos idosos, debilitado. ‘Gripes mal curadas’, tratamento de alguma doença e comorbidades também diminuem a defesa e podem se somar como fatores de risco”, destaca o médico.

Outras possíveis causas da pneumonia são o tabagismo, “que debilita o sistema imunológico”, e a poluição ambiental – fator que, segundo Ricardo, é um dos fundamentais para aumento dos casos de doenças respiratórias.

“A fumaça e a poeira também estão associadas à mortalidade: no mundo, morrem 6 milhões de pessoas por ano por poluição ambiental, ligada a 5 doenças principais, entre elas a pneumonia”, frisa o médico.

“As queimadas, a cultura de trazer pássaros selvagens como pombos pro ambiente urbano, a exposição maciça a fumaça, poeira, queima de combustíveis. São agressores invisíveis, os agentes mais perigosos”, alerta Ricardo.

O pneumologista pontua, ainda, que “a poeira extradomiciliar é a mesma domiciliar”, devido à cultura de deixar portas e janelas abertas para circulação de vento. “Assim, nossos organismos são constantemente agredidos – até dentro de casa”, lamenta.

Como prevenir a pneumonia?

“Em termos de prevenção, não existe uma atitude global 100% eficaz”, introduz Ricardo Reis. “Mas se a pessoa já tem uma doença prévia, não só do pulmão, tem que estar atenta à vacinação. Precisa se vacinar: hoje temos uma vacina eficaz contra o pneumococo, gripe e Covid”, frisa o médico.

A vacinação é uma das principais e “mais potentes” medidas preventivas contra a pneumonia, já que evitam o agravamento de infecções que podem debilitar as defesas do organismo.

Há ainda outros cuidados que são importantes para evitar a doença:

Controle de doenças preexistentes, como hipertensão e diabetes;

Boa hidratação;

Sono de qualidade;

Evitar o tabagismo;

Manter um ambiente saudável.

Sintomas da pneumonia

O médico Ricardo Reis aponta a tosse produtiva com catarro purulento, a febre e a dor no peito como sinais de alerta, principalmente se associados a uma “queda no estado geral, prostração e diminuição de apetite”.

Apesar disso, ele é categórico: nenhum paciente deve se autodiagnosticar ou se automedicar.

Outros sintomas possíveis da pneumonia são:

febre alta;

tosse;

dor no tórax;

alterações da pressão arterial;

confusão mental;

mal-estar generalizado;

falta de ar;

secreção de muco purulento de cor amarelada ou esverdeada;

toxemia (danos provocados pelas toxinas carregadas pelo sangue);

prostração (fraqueza).

Tratamento para pneumonia

O Ministério da Saúde informa que “o tratamento das pneumonias requer o uso de antibióticos, e a melhora costuma ocorrer em 3 ou 4 dias”. Mas é indispensável buscar atendimento médico, já que a automedicação põe a saúde em grande risco.

A internação hospitalar pode ser necessária quando a pessoa é idosa, tem febre alta ou outras alterações importantes.