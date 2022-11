Papai Noel dos Correios: campanha de cartinhas já começou no Ceará; saiba como participar

Uma das maiores campanhas de Natal de todo o Brasil, o Papai Noel dos Correios, já começou no Ceará. A iniciativa promove a adoção de cartas de crianças. Os pedidos estão disponíveis nas agências.

Podem participar da campanha crianças em situação de vulnerabilidade social de até 10 anos de idade, alunos matriculados até o 5º ano em escolas públicas e crianças com deficiência (PcD), independentemente da idade.

Segundo os critérios estabelecidos pelos Correios, as cartas devem ser escritas à mão, com letra legível e não podem ter telefone, foto ou endereço da criança. A identificação será realizada no momento do cadastro e não será divulgada para os padrinhos.

As cartinhas podem ser enviadas até 16 de dezembro, de forma presencial, nas agências dos Correios, e também por meio do site da campanha. No Ceará, os postos de adoção estão localizados em Fortaleza, Caucaia, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral.

Na edição deste ano da campanha, também será possível a adoção de mais de 50 cartinhas, pelo chamado Super Padrinho. Nesse formato, é permitido que empresas façam parte da campanha com o Padrinho Corporativo.

Como enviar uma cartinha

Presencial

Nas agências participantes (confira locais e horários no site)

Online

As cartinhas devem ser escritas à mão e depois fotografadas ou digitalizadas para envio

Acesse o blog da campanha

Clique em "Envio de cartas" e depois "Cadastrar carta"

Preencha os dados da criança

Anexe o arquivo com a cartinha e envie

Como adotar uma cartinha

Interessados em adotar uma cartinha podem participar da campanha no formato online. É necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município. Também é possível retirar a cartinha diretamente nas agências dos Correios.

A entrega dos presentes também deverá ser feita presencialmente, no ponto mais próximo da localidade indicada no blog. Os presentes precisam estar bem embalados e identificados com o código da carta adotada correspondente.