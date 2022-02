Pai aos 15 anos perde companheira de forma inesperada em Tianguá e cuida do filho sozinho

Uma história de amor marcada por alegrias e dores repentinas. Maicon Douglas Carneiro dos Santos, 18, natural de Tianguá (CE), conheceu Ester Cristina Madureira aos 14 anos. O relacionamento resultou na gravidez do pequeno Erick Dylan. Em junho de 2021, a jovem faleceu após uma parada cardíaca.

O cearense precisou assumir a criação de um filho, a vida estudantil e o choque de perder a companheira de forma inesperada.

Conheça a história de Douglas e Ester:

Douglas e Ester se conheceram ainda na escola. Na brincadeira de “Verdade ou Desafio”, ele deu o primeiro beijo na amada. Na mesma noite, eles começaram a manter contato por telefone.

Da brincadeira, surgiu uma grande amizade e, com o passar dos meses, a confirmação do namoro.

Susto da gravidez

Legenda: Casal chegou a morar sozinho em Tianguá Foto: Reprodução/Instagram

Prestes a completar 15 anos, Ester descobriu estar grávida. Com medo, ela chegou para Douglas e deu a notícia. "Ela estava nervosa. Chegou um dia dizendo ter algo para me contar: ‘Você vai ser pai’. Eu fiquei feliz e disse a ela: ‘Mesmo não sendo algo planejado estou feliz’. E disse que a gente ia passar por aquilo juntos”.

Ester teve Erick Dylan em Tianguá em março de 10 de novembro de 2018. Ela viu os primeiros passos e palavras do filho. O casal viveu alguns meses na casa dos pais da jovem. A família dos dois apoiou o relacionamento.

Meses depois, Douglas resolveu buscar um lar para os três. Com a bolsa que recebia do programa Jovem Aprendiz, ele alugou uma casa. “Mesmo sabendo que teria custo de água, luz, comida e aluguel decidimos montar nosso lar”.

Douglas começou a buscar novas oportunidades de trabalho até encontrar uma vaga em um supermercado da região.

Partida repentina

Em junho de 2021, Ester sentiu dores no peito e nas costas, além de sentir falta de ar. Ela recebeu atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e informaram que ela tinha quadro de ansiedade. Após consulta recebeu indicação para tomar medicação contra ansiedade.



Semana depois, em um dia após retornar do trabalho, Douglas chegou e ficou na sala com o filho. Ester estava na cozinha preparando uma comida. O jovem disse que chamou por ela para assistir a um filme e não recebeu resposta da companheira. Ao ir à cozinha, ele encontrou a companheira desmaiada.

Maicon Douglas Companheiro de Ester Fiquei meio desesperado sem saber o que fazer. Gritei na rua por socorro. Meu filho viu tudo. Fiquei falando com ela pra ver se reagir. Depois de 15 minutos ela retornou”

No hospital, Ester pediu para falar com o filho por telefone e disse: “A mamãe vai passear agora e você ficará com o papai, tá bom. Mas não se preocupe, vai ficar tudo bem”. A jovem faleceu em 20 de julho de 2021 após sofrer paradas cardíacas e hemorragia, segundo informou a família.

Aos 17 anos, Douglas precisou enfrentar a dor da perda da companheira, a responsabilidade de criar um filho e a conclusão do ensino médio. A saudade da amada fez Douglas perder o sono por dois meses. Ele passou um tempo na casa dos avós para poder tentar colocar a vida nos eixos. Semanas depois, retornou para casa. Ele deixou o trabalho e hoje cuida do filho.

Maria Girlândia, 50, mãe de Ester, conta que a filha sempre foi muito dedicada aos estudos e tinha paixão pelo filho. “Ela pegou os melhores momentos do Dylan. Ele aprendeu as cores com ela. Ester chegou a iniciar faculdade de pedagogia por ensino à distância (EAD).

Vaquinha virtual

Com saudades da companheira, Douglas gravou um vídeo contando a própria história. No TikTok, a publicação alcançou mais de 14 milhões de visualizações.

A história de Douglas logo se espalhou pelas redes sociais. A narrativa de vida do cearense chegou até o projeto "Razões Par Acreditar". Eles fizeram uma vaquinha solidária para angariar fundos ao cearense.

Até a manhã de quarta-feira (9), a vaquinha arrecadou R$27,9 mil. A meta é arrecadar R$50 mil até cinco dias e pode ser estendida pela página de doações.

O valor deve ajudar com custos diários e também para o futuro de Douglas e o filho. O jovem cearense mantinha uma loja de roupas esportivas com a companheira. A ideia é continuar com o empreendimento para poder gera renda em casa.