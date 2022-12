Padre Fábio de Melo e Fernanda Brum são atrações do 'Natal de Todos' de Fortaleza

Dois grandes nomes da música gospel irão se apresentar no "Natal de Todos", na terça-feira (27), na capital cearense. A Coordenadoria do Terceiro Setor e Articulação de Instituições Religiosas de Fortaleza, realiza evento com shows de Fernanda Brum e padre Fábio de Melo.

O evento começa a partir das 18h, no Aterrinho da Praia de Iracema. A programação terá ainda apresentações de Naldo José e do Ministério Anunciay. Os shows são gratuitos.

O evento é uma iniciativa para reunir o público cristão para celebrar o Natal. A primeira edição foi realizada em dezembro de 2019. Segundo Costa Neto, titular da Coordenadoria do Terceiro Setor e Articulação de Instituições Religiosas, a iniciativa é muito importante para a Cidade.

AMC realiza esquema especial de trânsito

Para facilitar o ir e vir do público durante o Natal de Todos, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promoverá o controle de tráfego.

Dentre as principais medidas, está previsto o bloqueio da avenida Beira-Mar, entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús, a partir do meio-dia. Ao todo, 24 agentes e orientadores do órgão participam da operação.

A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), por meio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), atuará dando suporte a segurança do evento com 92 guardas municipais em patrulhamento por meio de viaturas, a pé, em motocicletas e câmeras de videomonitoramento monitoradas em tempo real pela Central de Operações Integradas (COI-BM), além de apoiar as ações de fiscalização ao longo da Beira-Mar.

A GMF também atuará no controle de fluxo de pessoas nos terminais de integração de ônibus da cidade.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) terá dez ônibus extra para facilitar o deslocamento dos passageiros. A região do evento conta com 18 linhas regulares. Não haverá desvios de linhas.