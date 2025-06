North Shopping Maracanaú oferece transporte gratuito para o São João da cidade

Com o objetivo de facilitar o acesso ao São João de Maracanaú, um dos maiores eventos juninos do país, o North Shopping Maracanaú lança a “Caravana Junina” — uma ação que disponibiliza transporte gratuito de ida e volta aos clientes durante os dias de programação oficial da festa: 6, 7, 13, 14, 18, 20, 27 e 28 de junho, das 19h às 4h.

A iniciativa é realizada em parceria com a FM 93 e a C. Rolim, e busca garantir mais comodidade e segurança ao público que deseja curtir o São João de Maracanaú com tranquilidade. Os embarques acontecem no estacionamento do shopping, facilitando o deslocamento até o local do evento. Os passageiros desembarcam é um local exclusivo e privilegiado, no acesso principal do São João de Maracanaú.

Para garantir o acesso ao transporte gratuito, basta apresentar um comprovante de compras no valor mínimo de R$ 30 em operações de alimentação ou na loja C. Rolim, ou ainda utilizar o passe diário de estacionamento do shopping. A troca pelos bilhetes de embarque deve ser feita na loja “Xodó da Gente”, no Piso 2, próxima à IAP.

“A expectativa de público é de mais de 200 pessoas por noite”, afirma Carlos Dantas, coordenador de marketing do North Shopping Maracanaú. “Vemos essa interação como uma forma de recompensar a fidelidade dos nossos clientes, transformando o consumo dentro do shopping em um benefício direto para seu lazer”, salienta.

Ainda segundo Carlos, a proposta vai além do transporte em si. “A ‘Caravana Junina’ foi estruturada para oferecer diferenciais claros de conforto e segurança, permitindo que o público aproveite o São João de Maracanaú com tranquilidade. É uma forma de garantir que todos possam curtir o maior arraiá da cidade com a certeza de que terão como ir e voltar com comodidade e confiança”, acrescenta.

O regulamento completo da ação está disponível no site e no aplicativo oficial do North Shopping Maracanaú.

Serviço:

Caravana Junina

Datas: 6, 7, 13, 14, 18, 20, 27 e 28 de junho

Horário: 19h às 4h

Local: North Shopping Maracanaú (Estacionamento)

Endereço: Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú - CE, 61900-010

Mais informações: Clique aqui!