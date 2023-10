“Nenhuma a menos” mostra como empreendedora rompeu ciclo de violência doméstica

“Consegui me trazer de volta”. Este é o relato emocionado da empreendedora Celina Sena, ao expressar o sentimento de ter se libertado de um relacionamento abusivo. A cabelereira de 48 anos viveu uma relação que foi destruindo a autoestima dela e deixando sequelas psicológicas marcantes.

“Durante 12 anos tive um relacionamento abusivo. Quando me dei conta, estava perdida na mão de alguém que dominava minha vida. Até para pensar, eu tinha que pedir licença”, conta Celina, no 5° episódio da Série Nenhuma a Menos, disponível no Youtube do Diário do Nordeste.

Com muita coragem, Celina decidiu denunciar o agressor e procurou a ajuda da Casa da Mulher Brasileira, equipamento especializado no atendimento às vítimas de violência doméstica. “As pessoas da Casa me acolheram e disseram que eu não estava sozinha", recorda Celina.

O episódio conta ainda com a participação de mulheres como Maria da Penha, fundadora do Instituto Maria da Penha e ativista pelos direitos das mulheres; Daciane Barreto, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, que aborda sobre a Lei Maria da Penha e o quanto ela é essencial na proteção à mulher; e Daniele Cordeiro, coordenadora do setor de autonomia econômica da Casa da Mulher Brasileira, que fala sobre a importância de se buscar ajuda sob qualquer situação de abuso ou intolerância.

A série Nenhuma a Menos integra as ações do Projeto Elas, uma campanha do Sistema Verdes Mares de combate à violência contra a mulher.

Assista ao 5° episódio da Série Nenhum a Menos.