Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Nasce em Tianguá o 1° condomínio fechado de lotes de alto padrão da Serra da Ibiapaba

O condomínio fechado de lotes está localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade, na Avenida Moisés Moita

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Projeto arquitetônico do Conviver Exclusive Tianguá foi concebido visando integração com a natureza.
Foto: divulgação

A Serra da Ibiapaba marca um novo momento no desenvolvimento urbano com o anúncio do primeiro condomínio fechado de lotes de alto padrão de Tianguá. O empreendimento, lançado pela Conviver Urbanismo — empresa fundada no município há 46 anos e referência no setor no Nordeste — representa o maior investimento imobiliário já realizado na região.

Batizado de Conviver Exclusive Tianguá, o projeto está localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade, na Avenida Moisés Moita, a 100 metros da Prefeitura Municipal. O estande e o paisagismo do acesso já estão em implantação, oferecendo ao público uma prévia da proposta arquitetônica e urbanística do empreendimento, que integra natureza, arquitetura contemporânea e design inspirado nas curvas da Serra da Ibiapaba.

Segundo Luiz Aragão, fundador da empresa, o lançamento reforça o compromisso da marca com o desenvolvimento local.  “Apresentar um projeto desta natureza em Tianguá é reafirmar um compromisso histórico com a cidade, respeitando nossas raízes e contribuindo para um novo momento da região”, afirma. “O desenvolvimento econômico, urbano e social de Tianguá e da Serra da Ibiapaba sempre esteve em nosso DNA”, completa o fundador.

Projeto arquitetônico

O projeto arquitetônico do Conviver Exclusive Tianguá foi concebido para refletir uma nova visão de alto padrão, baseada em tranquilidade, segurança e integração com a natureza. Com linhas contemporâneas e espaços que favorecem a convivência, o condomínio propõe uma experiência de moradia voltada ao bem-estar e à exclusividade.

Entre os diferenciais do empreendimento estão perímetro fechado, portaria 24 horas, drone para apoio à segurança, clube house completo, piscinas adulto e infantil com brinquedo aquático, espaço gourmet, salão de festas mobiliado, lareira externa, academia, área para exercícios ao ar livre, campo gramado, quadra de beach tennis, quadra de tênis recreativa, ciclofaixas, praças e pet place, entre outras estruturas.

Legenda: Entre os diferenciais do empreendimento, clube house completo, piscinas adulto e infantil com brinquedo aquático
Foto: divulgação

Para Mário Aragão, sócio e diretor executivo comercial da Conviver Urbanismo, o lançamento inaugura um novo patamar para a região.  “O projeto foi pensado nos detalhes para famílias e pessoas que buscam tranquilidade, segurança e bem-estar, ao mesmo tempo em que constroem um patrimônio sólido e duradouro”, afirma. “É um empreendimento totalmente diferente de tudo que existe na Serra da Ibiapaba e marca o início de uma nova era para a região”, destaca.

Luiz Geddes, sócio e CEO da companhia, reforça o caráter inovador da iniciativa.
 “O Conviver Exclusive Tianguá inaugura um novo padrão na Serra da Ibiapaba e na história da empresa, com nosso primeiro produto da linha de alto padrão”, afirma. “Mais do que lançar um condomínio, estamos apresentando um conceito de viver e investir que eleva o patamar regional. Tianguá está pronta para um projeto que simboliza essa nova fase, unindo sofisticação, inovação e qualidade de vida”, finaliza.

Sobre a Conviver Urbanismo

Fundada em Tianguá (CE) em 1979, a Conviver Urbanismo atua com a proposta de transformar a experiência de morar, desenvolvendo loteamentos planejados que combinam inovação, projetos exclusivos, design diferenciado e qualidade urbanística. A empresa está presente em mais de 44 cidades do Ceará, Piauí e Maranhão, consolidando-se como uma das principais referências do mercado imobiliário no Nordeste e contribuindo para o crescimento urbano da região.

Ao longo de sua trajetória, a Conviver lançou 120 loteamentos, entregou mais de 30 mil lotes e fidelizou cerca de 15 mil clientes. A atuação da companhia prioriza sustentabilidade e a criação de espaços que incentivam convivência, bem-estar e o desenvolvimento das comunidades.

Serviço
Conviver Urbanismo
Estande: Av. Moisés Moita, S/N — a 100m da Prefeitura de Tianguá
Telefone: (85) 3198.9300
Instagram: @conviverurbanismo
Site: conviverurbanismo.com.br

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Menina estudando.
Ceará

Especialistas preveem: 5 possíveis temas de redação que podem cair no Enem 2025

Professores destacam que o Exame segue alguns padrões e costuma cobrar temas sociais.

Ana Alice Freire* e Gabriela Custódio
Há 1 hora
Ceará

Shopping Del Paseo abre celebrações do Natal com chegada do Papai Noel no sábado (8)

A programação inclui espetáculo e decoração natalina com a Turma da Mônica

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Ceará

Nasce em Tianguá o 1° condomínio fechado de lotes de alto padrão da Serra da Ibiapaba

O condomínio fechado de lotes está localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade, na Avenida Moisés Moita

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Estudante escreve em um caderno durante a aula, segurando uma caneta azul. Ao fundo, outros alunos vestem uniformes azuis com a frase e uma professora aparece diante da turma.
Ceará

Novo Ensino Médio: como escolas públicas do CE se preparam para novas regras em 2026

No próximo ano, alunos terão que escolher disciplinas do próprio interesse para compor o currículo escolar.

Clarice Nascimento
Há 2 horas
Idosa em sala de aula com jovens.
Ceará

Diário do Nordeste ganha 1º e 3º lugares em premiação nacional de Jornalismo

Reportagens assinadas pelas repórteres Paloma Vargas e Thatiany Nascimento ganharam prêmios com pautas relacionadas à terceira idade.

Redação
03 de Novembro de 2025
Menina estudando.
Ceará

Veja 5 possíveis temas de redação que podem cair no Enem 2025

Professores destacam que o Exame segue alguns padrões e costuma cobrar temas sociais.

Vista aérea de uma praia urbana em Fortaleza, com faixa de areia ocupada por guarda-sóis brancos e edifícios residenciais ao fundo, sob céu limpo e ensolarado.
Ceará

Câmara Municipal realiza audiência pública sobre Plano Diretor; veja principais pontos

Vereadores poderão propor emendas ao texto até o dia 12 de novembro.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem de estudantes ilustra matéria sobre aulões do Enem 2025.
Ceará

Aulões preparatórios do Enem 2025 em Fortaleza; veja locais

Exame começa a ser aplicado em todo o Brasil no sábado (8).

Redação
03 de Novembro de 2025
Motociclistas trafegam por faixa azul na avenida Humberto Monte, em Fortaleza.
Ceará

Faixa azul para motos começa a ser testada em Fortaleza

A estrutura foi implantada em um trecho da avenida Humberto Monte

Luana Severo
03 de Novembro de 2025
O vendedor está caminhado segurando os adesivos que vende
Ceará

Conheça 'Francisco da Merenda', cearense que participou do The Wall

Francisco Camelo pagou a faculdade dos filhos vendendo adesivos.

Gabriel Bezerra*
03 de Novembro de 2025
Ônibus pega fogo na CE-292 e chamas atingem Chapada do Araripe
Ceará

Ônibus pega fogo na CE-292 e chamas atingem Chapada do Araripe

Equipe do ICMBio foi acionada.

Redação
03 de Novembro de 2025
Cerca de cinco jovens candidatos ao Enem sentados em uma calçada segurando aparelhos celulares.
Ceará

Proibido e permitido no Enem 2025: lista completa para evitar surpresas no dia da prova

O exame será aplicado nos próximos dias 9 e 16 de novembro e requer atenção às regras.

Luana Severo
03 de Novembro de 2025
Ceará

Coco Bambu Meireles apresenta novas opções para almoço em Fortaleza

O almoço executivo chega junto ao buffet livre, com opções variadas e camarão à vontade no almoço

Agência de Conteúdo DN
03 de Novembro de 2025
Ceará

Plano Diretor de Fortaleza: veja mudanças entre a proposta da Prefeitura e o texto enviado à Câmara

O documento teve alteração em áreas como meio ambiente e patrimônio cultural, e começou a tramitar na Câmara Municipal.

Thatiany Nascimento
03 de Novembro de 2025
Foto que contém carregamento de frutas espalhado em rodovia do Ceará.
Ceará

Vídeo: caminhão com frutas tomba em Santa Quitéria (CE) e deixa feridos

O acidente aconteceu neste domingo (2).

Redação
02 de Novembro de 2025
Ceará

Processo de beatificação de Padre Cícero avança no Vaticano; veja próximas etapas

A fase romana tem início após dois anos de investigação no Brasil sobre a vida do "Padim Ciço".

Thatiany Nascimento
02 de Novembro de 2025
Jovem negro corre com papel e caneta na mão em direção ao local de prova do Enem. Ele veste uma camisa polo branca e está com semblante preocupado.
Ceará

Documentos para o Enem 2025: o que é indispensável e o que pode te barrar na entrada

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Luana Severo
02 de Novembro de 2025
Foto de uma central de computadores dentro de um data center. São grandes equipamentos marcados por fios de conexão e luzes amarelas e azuis.
Ceará

MPF pede perícia sobre licenciamento de Data Center no CE

Objetivo de análise é verificar possíveis impactos sobre ambiente e população indígena.

Nicolas Paulino
02 de Novembro de 2025
Candidatos fazem prova para vestibular.
Ceará

Guia das 5 competências da Redação do Enem: o que o corretor espera de você

Veja quais são os critérios para obter boa nota em cada competência avaliada na prova.

Gabriela Custódio
01 de Novembro de 2025
Mulher de costas de regata branca, segurando halteres vermelhos na academia.
Ceará

Socorrer alunos em academias: que regras e leis regem estabelecimentos de Fortaleza

Legislação local e nacional orienta proteção à saúde dos praticantes de atividades físicas.

Gabriela Custódio e Theyse Viana
01 de Novembro de 2025