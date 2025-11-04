Nasce em Tianguá o 1° condomínio fechado de lotes de alto padrão da Serra da Ibiapaba

A Serra da Ibiapaba marca um novo momento no desenvolvimento urbano com o anúncio do primeiro condomínio fechado de lotes de alto padrão de Tianguá. O empreendimento, lançado pela Conviver Urbanismo — empresa fundada no município há 46 anos e referência no setor no Nordeste — representa o maior investimento imobiliário já realizado na região.

Batizado de Conviver Exclusive Tianguá, o projeto está localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade, na Avenida Moisés Moita, a 100 metros da Prefeitura Municipal. O estande e o paisagismo do acesso já estão em implantação, oferecendo ao público uma prévia da proposta arquitetônica e urbanística do empreendimento, que integra natureza, arquitetura contemporânea e design inspirado nas curvas da Serra da Ibiapaba.

Segundo Luiz Aragão, fundador da empresa, o lançamento reforça o compromisso da marca com o desenvolvimento local. “Apresentar um projeto desta natureza em Tianguá é reafirmar um compromisso histórico com a cidade, respeitando nossas raízes e contribuindo para um novo momento da região”, afirma. “O desenvolvimento econômico, urbano e social de Tianguá e da Serra da Ibiapaba sempre esteve em nosso DNA”, completa o fundador.

Projeto arquitetônico

O projeto arquitetônico do Conviver Exclusive Tianguá foi concebido para refletir uma nova visão de alto padrão, baseada em tranquilidade, segurança e integração com a natureza. Com linhas contemporâneas e espaços que favorecem a convivência, o condomínio propõe uma experiência de moradia voltada ao bem-estar e à exclusividade.

Entre os diferenciais do empreendimento estão perímetro fechado, portaria 24 horas, drone para apoio à segurança, clube house completo, piscinas adulto e infantil com brinquedo aquático, espaço gourmet, salão de festas mobiliado, lareira externa, academia, área para exercícios ao ar livre, campo gramado, quadra de beach tennis, quadra de tênis recreativa, ciclofaixas, praças e pet place, entre outras estruturas.

Legenda: Entre os diferenciais do empreendimento, clube house completo, piscinas adulto e infantil com brinquedo aquático Foto: divulgação

Para Mário Aragão, sócio e diretor executivo comercial da Conviver Urbanismo, o lançamento inaugura um novo patamar para a região. “O projeto foi pensado nos detalhes para famílias e pessoas que buscam tranquilidade, segurança e bem-estar, ao mesmo tempo em que constroem um patrimônio sólido e duradouro”, afirma. “É um empreendimento totalmente diferente de tudo que existe na Serra da Ibiapaba e marca o início de uma nova era para a região”, destaca.

Luiz Geddes, sócio e CEO da companhia, reforça o caráter inovador da iniciativa.

“O Conviver Exclusive Tianguá inaugura um novo padrão na Serra da Ibiapaba e na história da empresa, com nosso primeiro produto da linha de alto padrão”, afirma. “Mais do que lançar um condomínio, estamos apresentando um conceito de viver e investir que eleva o patamar regional. Tianguá está pronta para um projeto que simboliza essa nova fase, unindo sofisticação, inovação e qualidade de vida”, finaliza.

Sobre a Conviver Urbanismo

Fundada em Tianguá (CE) em 1979, a Conviver Urbanismo atua com a proposta de transformar a experiência de morar, desenvolvendo loteamentos planejados que combinam inovação, projetos exclusivos, design diferenciado e qualidade urbanística. A empresa está presente em mais de 44 cidades do Ceará, Piauí e Maranhão, consolidando-se como uma das principais referências do mercado imobiliário no Nordeste e contribuindo para o crescimento urbano da região.

Ao longo de sua trajetória, a Conviver lançou 120 loteamentos, entregou mais de 30 mil lotes e fidelizou cerca de 15 mil clientes. A atuação da companhia prioriza sustentabilidade e a criação de espaços que incentivam convivência, bem-estar e o desenvolvimento das comunidades.

Serviço

Conviver Urbanismo

Estande: Av. Moisés Moita, S/N — a 100m da Prefeitura de Tianguá

Telefone: (85) 3198.9300

Instagram: @conviverurbanismo

Site: conviverurbanismo.com.br